V desetih letih ob več kot 20 milijard evrov naložb

Zaradi slabe infrastrukture in slabega načrtovanja investicij, ki so pod okriljem države, bo v desetletnem obdobju od 2021 do 2030 izvedenih manj kot polovica naložb, predvidenih v vrednosti 57 milijard evrov, ki so opredeljene v energetsko-podnebnem načrtu (NEPN). Glavnino naložb, ki mirujejo, bi izvedli prebivalci in gospodarstvo.

Kako Slovenija izpolnjuje cilje podnegnega prehoda?

Kje so ključne težave?

Katere naložbe se ustavljajo?

Koliko naložb je javnih in koliko zasebnih?

Koliko bi lahko k podnebnemu prehodu prispevala gopodinjstva in zakaj ne morejo?

Kdo ima zaradi tega škodo?