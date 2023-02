V energetiki so za več obnovljivih virov, a to ne bo dovolj

V nadaljevanju preberite:

Vlada je potrdila predloga zakonov za pospešeno umeščanje vetrnih in zlasti sončnih elektrarn in o infrastrukturi za alternativna goriva, kjer je poudarek na elektriki in manjši na vodiku, ki ga bo treba proizvajati s presežki čim bolj zelene elektrike. Na vprašanje, kako bomo zagotovili dogovorjeni delež obnovljivih virov v končni rabi energije in ali se o tem deležu ne bi pogovorili z evropsko komisijo, na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo lahkotno odgovarjajo, da bomo 2050 imeli večjo jedrsko elektrarno, vso drugo porabo pa bodo pokrili obnovljivi viri. V energetiki bi se razogljičili že prej, a zato bo treba začeti vlagati tako v elektrarne kot v omrežja, še zlasti ob večjih deležih obnovljivih virov.