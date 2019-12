V Frankfurt tudi jutranji leti

Nemška Lufthansa bo s poletnim voznim redom prihodnje leto z ljubljanskega letališča v Frankfurt letela tudi z jutranjim letom. Iz Frankfurta bo letalo v Ljubljano letelo zvečer in prenočilo na brniškem letališču, poroča portal Ex-Yu Aviation News.



Lete v Ljubljano bi lahko povečale tudi ostale družbe iz Lufthansine skupine, torej Brussels in Swiss.



S poletno sezono nameravajo lete v Ljubljano povečati tudi Air France, ruski Aeroflot, British Airways in Montenegro Airlines, medtem ko Air Serbia in poljski LOT še zaključujeta njune zimske vozne rede.



Air France bo podvojil število letov v Pariz. Lani poleti so leteli sedemkrat na teden. Aeroflot bo na moskovsko letališče Šeremetjevo dvakrat na dan z airbusom A320. Britih Ariways bo na londonsko letališče Heathrow v poletni sezoni letel štirikrat na teden, letos poleti je dvakrat. Leteti bo začel dva meseca prej kot lani, in sicer od 22. maja do 26. septembra. Montenegro Airlines pa načrtuje šest tedenskih letov v Podgorico, medtem ko so bili v zadnjih poletni sezoni trije. Finski Finnair pa bo med vrhuncem poletne sezone ljubljansko in finsko glavno mesto povezoval vsak dan, medtem ko je lani letel petkrat na teden.



Uprava Fraporta Slovenije se trudi dobiti tudi prevoznike v Prago, Kopenhagen in Skopje, še piše portal.