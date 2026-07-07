Dela na drugem tiru proti koncu: v Glinščici nameščajo ventilatorje

Le še nekaj mesecev in dela pri drugem tiru bodo zaključena. Podjetje Riko te dni namešča na drugem tiru od Divače do Kopra enega največjih in najzmogljivejših ventilatorjev za železniške predore v regiji. Ventilatorja bosta dva, njuna ključna naloga pa bo prezračevanje v določenih primerih in predvsem aktivna protipožarna zaščita. V primeru izrednega dogodka bosta služila prezračevanju v predorih ali ustvarila nadtlak, ki bo preprečeval širjenje dima v evakuacijske poti, s čimer bosta omogočila varno evakuacijo ljudi in dostop reševalnih ekip in gasilcev.

Tako so po cesti pripeljali veliki ventilator iz Španije. Foto 2TDK

V dolini Glinščice delavci podjetja Riko, ki je nominiran podizvajalec pri gradnji tretjega sklopa del na novi progi med Divačo in Koprom, nameščajo prvega od dveh izjemno zmogljivih ventilatorjev. Tvorila bosta osrednji del prezračevalnega sistema in požarne varnosti v najdaljšem predorskem odseku novega tira. En ventilator je že prispel iz Španije s posebnim prevozom in ga nameščajo v ventilatorsko postajo med viaduktom Glinščica in predorom Beka. Drugega na gradbišču pričakujejo v naslednjih dneh.

Ventilatorja so izdelali pri vodilnem svetovnem proizvajalcu teh naprav Zitrón v španskem Gijónu. Premera vsakega od njiju znaša 3,5 metra, skupaj tehtata približno 17 ton, njun pretok zraka pa dosega 250 kubičnih metrov na sekundo. Poganja ju motor z močjo 560 kilovatov, kar ju uvršča med največje v tem delu Evrope. Zasnovana sta za delovanje v ekstremnih pogojih in lahko ob požaru delujeta najmanj dve uri pri temperaturah do 400 stopinj Celzija.

Njuna glavna naloga ne bo prezračevanje, temveč bo njuna vloga predvsem aktivna zaščita pred požari. Kot nam je povedal direktor 2TDK Marko Brezigar, poteka prezračevanje pri železniških predorih nekoliko drugače kot pri cestnih predorih. V železniških predorih za prezračevanje skrbi sam vlak, ki med vožnjo pred sabo potiska in v predor sesa velike količine zraka. Prezračevanje pa je nujno v primerih nesreč, požarov ali drugih posebnih dogodkov. Omenjena ventilatorska postaja je del sistema, ki ga sestavljata dva najdaljša predora na tem odseku (Lokev in Beka) in zaprti viadukt Glinščica. Vsi skupaj tvorijo približno 13 kilometrov dolgo neprekinjeno predorsko povezavo, ventilatorska postaja je nekje na polovici poti in bo eden ključnih varnostnih sistemov projekta.

250 kubičnih metrov zraka v sekundi bosta potisnila dva ventilatorja premera 3,5 metra. Skupaj tehtata 17 ton in bosta igrala ključno vlogo v izrednih primerih.

Poleg primerne ventilacije je 2TDK opremil tudi Gasilsko brigado Sežana in Gasilsko brigado Koper z dvema dvopodnima gasilskima voziloma. To sta posebni vozili, ki lahko vozita po običajnih kolesih in tudi po tirih. Samo ti dve gasilski vozili sta stali skupaj pet milijonov evrov. Seveda sta opremljeni z dodatno posebno opremo, gasilci pa morajo biti ustrezno izurjeni za posredovanje z njima.

Ventilatorja za drugi tir sta španske proizvodnje Zitrón in ju poganja motor z močjo 560 kW. Foto 2TDK

Na gradbišču je že pol manj delavcev

Na gradbiščih drugega tira potekajo zadnja dela, saj naj bi jih dokončali v približno treh mesecih. Zato je pri zaključnih delih prisotnih še manj kot polovica delavcev kot še pred pol leta (še okoli 400). Kolektor CPG gradi dva od šestih velikih in globokih temeljev v obliki vodnjakov. Prvi bo globok 33 metrov (doslej so na globini šestih metrov), drugi pa 30 metrov. Dograjena morata biti do konca leta, v naslednjih dveh letih (do 1. septembra 2028) pa morajo zgraditi še štiri podobne vodnjake. Šest vodnjakov, sistem sider in pilotov bo namreč zadrževalo plazeči hrib nad dolino Glinščice.

Viadukt Vinjan, ki ga je zgradil Kolektor CPG po načrtih Marjana Pipenbaherja, je samo eden od inženirskih dosežkov med Krasom in morjem. Foto 2tdk

Kolektor končuje tudi glavna gradbena dela v servisnih ceveh na prvem odseku. Gre za betoniranje drenaž, kinet in drugih drobnih del v prečnikih (povezavah med desno in prihodnjo levo, vzporedno predorsko cevjo). Glavna dela na prvem sklopu bodo zaključena septembra. Do tedaj bi morala biti dokončana tudi velika večina del iz tretjega sklopa (vozna mreža, energetsko napajanje, prezračevanje, signalnovarnostne naprave in komunikacije). Po neuradnih informacijah bo dokončanje teh del zamujalo kak teden. Uporabno dovoljenje bodo pridobivali v začetku 2027, to je (samo) leto dni po prvotnih načrtih.

Priprave na vzporedni tir

Podjetje 2TDK bo predvidoma oktobra (ko bodo dela na novem tiru pri koncu) objavilo dvostopenjski razpis za izbiro izvajalcev pri gradnji vzporednega tira na istem železniškem odseku. V dvostopenjskem razpisu bodo najprej pregledovali usposobljenost in reference prijavljenih podjetij za izvedbo del. Do sredine prihodnjega leta naj bi 2TDK pridobil gradbeno dovoljenje za vzporedni tir. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju in po dokončanju projektov za izvedbo bodo usposobljena podjetja pozvali naj oddajo ponudbe, glavno vlogo pri odločitvi bo imela cena.

Podjetje 2TDK predvideva, da se bodo dela na vzporednem tiru začela konec prihodnjega leta in da jih bodo dokončali do konca leta 2030. Zgraditi bodo morali levi viadukt Vinjan, levi viadukt Gabrovica, 64 metrov dolg most in 80-metrski predor v Glinščici, tri predorske cevi v skupni dolžini 4,4 kilometra (pri desnem tiru so jih zgradili 37 kilometrov) in 3,7 kilometra proge na odprti trasi. Projekt predvideva, da bodo za levi tir namenili le še 430 milijonov evrov, ker je najtežjih 61 odstotkov te trase (najdaljša predora v nepredvidljivem kraškem terenu) že zgrajene.