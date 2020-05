V Gorenju bo manj neposrednih odpovedi, kot so načrtovali

Kitajsko lobiranje

Število odpovedi iz poslovnih razlogov v Hisensu Gorenje, ki je v kitajski lasti, bo, kot kaže, vendarle nekoliko manjše, kot so sprva načrtovali. Iz družbe so sporočili, da bo od prvotnih 544 brez dela ostalo 327 ljudi. Skupno število presežnih delavcev ostaja 828 , a bodo preostale reševali s tako imenovanimi mehkimi metodami.Skupina Hisense Europe je konec aprila zaradi hudega padca naročil in prihodkov kot posledice epidemije koronavirusa začela postopek razreševanja presežnih delavcev v štirih družbah v Sloveniji. Po sprejetju kriterijev za določitev presežnih delavcev, pri čemer sindikat ni hotel sodelovati, so s sindikatom sklenili še dodaten dogovor, po katerem dela v katerikoli družbi Hisensa Gorenje, kjer so ugotovljeni presežni delavci, ne moreta izgubiti oba zakonca ali zunajzakonska partnerja, prav tako na seznamu presežnih delavcev v nobeni od družb ne bo staršev samohranilcev.Po predlogu programa presežnih delavcev za družbo Gorenje, d. o. o., ki so ga že vročili sindikatu, je tako število odpovedi iz poslovnih razlogov nižje za 40 odstotkov, torej 327. Za preostalih 500 delavcev so poiskali mehke metode reševanja presekov, kot so upokojevanje, prenos dejavnosti na zunanjega izvajalca, sporazumni odhodi …Aplikacija Erar razkriva, da so predstavniki Gorenja 6. maja na ministrstvu za gospodarstvo lobirali za spremembo zakona o delovnih razmerjih. Ko smo prejšnji teden na ministrstvu spraševali, ali se vodilni iz Gorenja res mudili pri njih, nam tega niso ne potrdili ne zanikali. V velenjski družbi pa so nam isti dan odgovorili: »Če bi lahko v okviru interventnih ukrepov podaljšali rok za čakanje na upokojitev, bi lahko tako že zmanjšali število odpovedi za okrog 230.« Podaljšanja tega roka za zdaj ni v predlogu tretjega svežnja interventnih ukrepov.