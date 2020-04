V Gorenju po novem presežnih 828 delavcev

Odpuščanja za preživetje

Naložbe in tovarna televizorjev

V Hisense Gorenju naj bi bilo po zadnjih podatkih družbe presežnih nekoliko manj manj delavcev, kot so prva napovedovali , in sicer v Sloveniji 828 delavcev, od tega 544 v proizvodnji Gorenja, 155 režijskih delavcev v Hisense Gorenje Europe, 84 v IPC in 45 v Gorenju Gostinstvo. V celotni skupini bo odvečnih 1250 ljudi.Vodstvo Hisensa Gorenje se je danes sestalo s predstavniki sindikata SKEI Gorenje in Hisense Gorenje Europe in jim predstavilo močan vpliv epidemije COVID-19 na poslovanje podjetij Skupine Hisense Europe ter krizne ukrepe, ki jih moramo sprejeti za zagotovitev preživetja podjetja v svetovni gospodarski krizi, ki bo sledila pandemiji koronavirusa.V naslednji tednih bodo sledila posvetovanja z delavskimi predstavništvi in priprava programa presežnih delavcev, odpovedi pa naj bi vročali med 1. junijem in 1. julijem.»Pred nami je svetovna gospodarska kriza in zagotoviti moramo, da bo družba preživela. Da bi nadomestili izgubo prihodka, je treba storiti dvoje: prodati več z večjo maržo ter znižati stroške,« je dejal, predsednik Hisense International. Dodal je, da bo treba treba za ohranjanje zdravega poslovanja po vsej skupini zmanjšati število zaposlenih: »Seveda se zavedamo, da bo to sprožilo negativni odziv naših delavcev in širše javnosti. Tega ne želimo, vendar smo tovrstne ukrepe zaradi situacije prisiljeni sprejeti ne samo v našem, temveč se z njimi soočajo tudi v številnih drugih podjetjih po vsej Evropi in svetu.«Iz Gorenja so ponovno sporočili, da so zaradi epidemije koronavirusa že marca močno upadla naročila (za tretjino), aprila pa so se naročila zmanjšala celo za dve tretjini, trend vsaj 25-odstotnega zmanjšanja naročil pa se bo nadaljeval tudi maja in junija. Gorenje je leto 2019 sklenilo z več kot 40 milijoni evrov izgube, a so za letos načrtovali poslovanje z dobičkom. »Družba naj bi v marcu že ustvarila 1,1 milijona evrov dobička, namesto tega pa je ustvarila 11 milijonov evrov izgube, ter v prvem četrtletju skupno 20 milijonov evrov izgube. V prvi polovici leta zaradi padca povpraševanja na trgu in posledičnega padca naročil pričakujemo več kot 40 milijonov evrov izgube,« navajajo v družbi.Dodajajo, da izvajajo vrsto kriznih ukrepov za ublažitev posledic izpada prihodkov, med drugim so plače poslovodstva v celotni skupini Hisense znižali za 20 do 50 odstotkov. Na čakanju je 450 zaposlenih iz proizvodnje.Skupina Hisense Europe bo storila vse, da bo v vseh svojih podjetjih poskušala pri zmanjšanju števila zaposlenih poleg odpuščanj uporabiti čim več drugih metod, zatrjujejo v družbi. Dodajajo, da bodo v Velenju kljub vsemu letos izvedli za več kot 50 milijonov evrov investicij, večinoma v razvoj novih izdelkov in tehnične izboljšave. Prav tako naj bi bila še vedno aktualna gradnja nove tovarne televizorjev v Velenju: »To je še vedno naša zaveza, ob ustrezni ravni učinkovitosti. To tovarno želimo postaviti še letos.« V njej naj bi proizvodnja stekla v začetku prihodnjega leta, delo v njej pa naj bi v prvem koraku dobilo 300 ljudi.