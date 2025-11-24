V graško Magno prihaja naslednji kitajski tekmec

V Magni v Gradcu bo svoje električne avtomobile začelo proizvajati kitajsko podjetje Guangzhou Automobile Group (GAC). To je po Xpengu že druga daljnovzhodna znamka, s katero Magna polni vrzel, ki je nastala po izgubi nekaterih modelov oziroma težavah nekaterih znamk iz Evrope in ZDA.

»Evropa je ključni trg za globalni razvoj GAC,« ​​je dejal Wei Haigang, predsednik GAC International. Roland Prettner, predsednik pogodbenega proizvodnega podjetja Magna Steyr, pa je dodal, da je to izkaz zaupanja v njihovo strokovnost, ki proizvajalcem avtomobilov, kot je GAC, omogoča učinkovito lokalizacijo proizvodnje. V Magni lahko na skupnih linijah izdelujejo bencinska, hibridna in električna vozila.

V uvodu bodo v Magni izdelovali avtomobile znamke električnih modelov Aion, začenjajo pa s športnim terencem aion V. Predvidene količine proizvodnje za zdaj niso razkrili. Avtomobile znamke Aion prodajajo na Finskem, Poljskem in Portugalskem, širiti pa se nameravajo tudi drugje po Evropi.

Dogovor s podjetjem GAC je bil sklenjen le nekaj po tem, ko je Magna septembra dosegla dogovor s še enim kitajskim podjetjem Xpeng, ki bo prav tako pri njih za evropski trg proizvajalo svoje avtomobile, in sicer dva modela električnih športnih terencev.

Selitev proizvodnje tudi zaradi kazenskih carin

Znano je, da različna kitajska avtomobilska podjetja vzpostavljajo proizvodnjo na stari celini tudi zato, ker jim je EU lani naložila kazenske carine zaradi domačega subvencioniranja.

Po drugi strani je za štajersko avtomobilsko industrijo novo naročilo za Magno pozitivna novica, saj, kot je poročal spletni ORF, prihaja le malce po tem, ko je AVL List napovedal ukinitev dodatnih sto delovnih mest. AV List, prav tako s sedežem v Gradcu, je poleti že zmanjšal število zaposlenih za 350.

Magna Steyr, ki je hčerinsko podjetje Magne International, je dolgoletni pogodbeni proizvajalec avtomobilov s sedežem v Gradcu. Podjetje je znano po proizvodnji razreda G za Mercedes-Benz, pa BMW Z4 in toyote supre, pri čemer bodo slednja dva prihodnje leto nehali izdelovati.

Lani so končali proizvodnjo dveh modelov britanske znamke Jaguar (lastnik je indijska Tata), ki zdaj sploh ne prodaja nobenih avtomobilov. Prav tako so lani ustavili tudi komaj dobro vzpostavljeno proizvodnjo modela fisker ocean, od katerega se je veliko pričakovalo, a je ameriško podjetje Fisker finančno omagalo.

V zadnjem letu in pol so zaradi vsega naštetega v Magni Steyr precej zmanjšali število zaposlenih. Tako je bilo iskanje novih, kitajskih partnerjev dokaj logično.

Znano je, da je imela Magna svojo lakirnico tudi pri nas v Hočah, a so tam delovanje, ki se je komaj dobro vzpostavilo, že pred časom ustavili.