GZS: Ta ukrep vlade je korak v pravo smer

Država bo znesek pomoči določala za vsako leto posebej, letos naj bi ukrepi znašali okoli 30 milijonov evrov.

GZS je zadovoljna s sprejetim zakonom o spodbujanju konkurenčnosti in razogljičenja elektro intenzivnih podjetij ZSKEP, ki bi po oceni združenja predvsem prispeval k ohranitvi industrije materialov v Sloveniji. Država bo po ocenah ministrstva za okolje in prostor za ukrep na leto namenila okoli 30 milijonov evrov. »Na GZS dnevno spremljamo, kako druge države spodbujajo konkurenčnost svoje industrije na področju cen energije. Ta zakon je korak v pravi smeri. Zagotovil bo bolj primerljive pogoje za pomemben del domače izvozne industrije. Prispeval bo k bolj stabilnemu in predvidljivemu poslovnemu okolju, spodbudil investicije v zelene tehnologije ter dolgoročno delno zmanjšal energetske stroške gospodarstva,« komentira sprejetje zakona direktorica GZS Vesna Nahtigal. Bojan Kumer FOTO: Leon ...