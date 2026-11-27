Minimalna bruto plača v Sloveniji znaša 1482 evrov, povprečna je bila septembra 2711 evrov. Mesečna izplačila najbolje plačanih v javnem sektorju letos redno presegajo 20.000 evrov, podatki finančne uprave pa kažejo, da je milijon evrov bruto lani (ali najmanj 84.000 evrov na mesec) v Sloveniji imelo sedem oseb. To je dve manj kot leta 2024. Do vključno septembra letos so bruto plače v Sloveniji v povprečju zrasle za 7,5 odstotka glede na isto obdobje lani. Javni sektor s 7,6-odstotno rastjo plač prehiteva zasebnega, ki je imel 7,2-odstotno rast. Rast poganjajo okrepljena gospodarska aktivnost, pomanjkanje delovne sile, 16-odstotno zvišanje minimalne plače in plačna reforma v javnem sektorju, ki še ni zaključena. Po jesenski napovedi urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) bo ...