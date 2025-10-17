  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    V kibernetskem prostoru poteka vsesplošno obstreljevanje

    Tako kot ekstremno vreme preizkuša robustnost infrastrukture Telekoma Slovenije, jim stalni napadi krepijo moč kibernetske obrambe.
    Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije, pri pogovoru o varnosti izpostavlja pomen soodvisnosti upravljavcev kritične infrastrukture iz različnih sektorjev. Foto Voranc Vogel
    Galerija
    Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije, pri pogovoru o varnosti izpostavlja pomen soodvisnosti upravljavcev kritične infrastrukture iz različnih sektorjev. Foto Voranc Vogel
    Novica Mihajlović
    17. 10. 2025 | 16:30
    9:12
    A+A-

    Kritične situacije vedno znova razkrijejo pomen in odpornost kritične infrastrukture iz različnih sektorjev, ki so med seboj prepleteni in soodvisni. Prav zaradi te soodvisnosti je zelo pomembno uigrano sodelovanje med posameznimi sektorji, pravi Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture v Telekomu Slovenije.

    V času, ko beseda varnost skače iz vsakega drugega stavka, je Matjaž Beričič, ki je odgovoren za omrežje in infrastrukturo pri Telekomu Slovenije, povsem umirjen in opozarja na pomen kakovostnega sodelovanja med upravljavci kritične infrastrukture iz različnih sektorjev. Spomnil je, da mora Telekom Slovenije v vsakem trenutku vedeti, kje se lahko v kolikšni meri v izrednih razmerah zanese na delujočo energetiko, da bi se znali ustrezno pripraviti in da bi si zmogli sami pomagati.

    Z različnimi vrstami izpadov omrežja se dnevno spopadajo in takšne situacije morajo znati upravljati tako, da ne prizadenejo širšega kroga uporabnikov.

    Veter, plaz, poplava ... lahko ugasnejo signal

    »Delujemo 24 ur vsak dan v tednu in nič ni samoumevno, ne v fiksnem ne v mobilnem omrežju, kjer imamo okoli tisoč petsto baznih postaj in poleg tega še skoraj tisoč dostopovnih vozlišč na fiksnem delu. Ob tem imamo še ogromno kilometrov povezav med vozlišči in seveda je v omrežju v vsakem trenutku milijon uporabnikov ali tudi več, ko upoštevamo še goste iz tujine,« nam je povedal Beričič.

    Razvoj sektorja IKT je nenehen in globalni, upravljavec infrastrukture pa mora skrbeti za ustrezno kombinacijo hitrega razvoja in stabilnosti ter stalno upravljati tveganja vseh vrst. Sogovornik ocenjuje, da v tipičnem letu upravljajo približno sedem tisoč načrtovanih del, ko morajo poskrbeti za neprekinjeno delovanje omrežja. Velik del teh posegov je vezan na programske nadgradnje sistemov v fiksnem in mobilnem omrežju, tovrstni dogodki so vsakodnevni in predvidljivi. Najtežje predvidljivi pa so udarci, ki jim jih lahko prizadene vreme.

    »Žledolom leta 2014 je zelo vplival na to, da je Telekom Slovenije spet začel intenzivneje graditi optično omrežje, in to praviloma pod zemljo, da je odporno pred rušenjem dreves ali podobnimi zunanjimi vplivi,« pravi Beričič, ki ocenjuje, da je še okoli petina vseh Telekomovih kablov nad tlemi.

    Kdaj bo Si-Alarm res deloval?

    Sistem SI-Alarm deluje na tehnologiji celičnega oddajanja (Cell Broadcast), kar omogoča hitro in zanesljivo prejemanje potisnih sporočil vsem na vse mobilne naprave na določenem geografskem območju, ki ga celica mobilnega posameznega omrežja pokriva. Takšno tehnologijo v Evropi uporablja že 81 odstotkov držav, pojasnjuje sogovornik. Opozorilna potisna sporočila se ne pošiljajo na konkretne številke mobilnih telefonov, prejmejo jih naprave, ki so na določenem območju. Izbrani sistem ščiti zasebnost končnih uporabnikov.

    Žledolom leta 2014 je zelo vplival na to, da je Telekom Slovenije spet začel intenzivneje graditi optično omrežje, in to praviloma pod zemljo. Foto
    Žledolom leta 2014 je zelo vplival na to, da je Telekom Slovenije spet začel intenzivneje graditi optično omrežje, in to praviloma pod zemljo. Foto

    Ta način oddajanja lahko primerjamo z oddajanjem radijskega ali televizijskega signala, kjer ponudnik signal oddaja, nima pa podatka, koliko naprav (radijskih ali televizijskih sprejemnikov) tak signal prejema. Sistem zaznava le podatek, na koliko baznih celic je bilo sporočilo posredovano.

    »Pri prvem vsedržavnem testiranju 27. septembra 2025 je bilo sporočilo dostavljeno na več kot 99 odstotkov delujočih celic, res pa je bilo tudi nekaj težav z dostavo sporočil med jedrnim in radijskim delom enega od omrežij. Pred tem tak test ni bil mogoč, ker so slovenski operaterji testirali delovanje na posameznih, od javnega omrežja izoliranih, radijskih celicah.

    Po podatkih iz tujine, iz držav, ki so takšen sistem že uvedle, je bil tam odstotek uspešnosti pri prvih testih med 70 in 75 odstotki. Glede na zgoraj navedeno sistem SI-Alarm deluje brezhibno in skladno z zahtevami ter standardi. Po izvedbi testa je bilo ugotovljeno, da testnih sporočil niso prejeli posamezni uporabniki določenih mobilnih naprav ne glede na to, v katerem mobilnem omrežju so se nahajali.«

    Vzrokov, zakaj uporabniki sporočila niso prejeli, je več, ključni pa je ta, da vse mobilne naprave še nimajo posodobljene programske opreme, ki podpira interpretacijo teh sporočil. Na to mobilni operaterji ne moremo vplivati in to je stvar proizvajalcev operacijskih sistemov oziroma terminalov ter uporabnikov samih, da pravočasno posodobijo svoje mobilne naprave.

    S tem ne samo da si vključijo sistem SI-Alarm, ampak tudi drugače zaščitijo svoje mobilne naprave, saj vse posodobitve operacijskih sistemov praviloma vsebujejo tudi varnostne popravke. Po izkušnjah drugih evropskih držav, ki so že uvedle sistem, se zaradi novih generacij mobilnih naprav z leti izboljša dostava sporočil. Pri tem naj še enkrat poudarimo, da je testiranje namenjeno prav temu, da se odkrijejo morebitne težave oziroma nepravilnosti delovanja in odpravijo.

    Zaradi nenehnega razvoja omrežij bo testiranje treba izvajati periodično in večkrat na leto. Del testiranja je tudi testiranje operativnih protokolov pri pristojnih organih.

    Kako varovati tako pisano paleto uporabnikov

    Omrežje Telekoma Slovenije uporabljajo različni uporabniki, v grobem jih podjetje ločuje na poslovne uporabnike, to so večji sistemi, javna uprava ali podjetja, ki imajo včasih celo lastno infrastrukturo, na drugi strani pa so mali poslovni ali tako imenovani rezidenčni uporabniki. Za varnost infrastrukture in njeno stabilnost skrbi Telekom Slovenije, ki mora vsem uporabnikom zagotavljati razpoložljivost, avtentičnost, celovitost, integriteto in zaupnost komunikacij.

    Vsaka sodobna vojna se začne s hibridnimi operacijami. Te v napadeno družbo vnašajo nemir in nezadovoljstvo, napadalcu pa ponudijo sliko o moči obrambe. Kibernetski napadi so temelj hibridnih operacij. Foto Dado Ruvic Reuters
    Vsaka sodobna vojna se začne s hibridnimi operacijami. Te v napadeno družbo vnašajo nemir in nezadovoljstvo, napadalcu pa ponudijo sliko o moči obrambe. Kibernetski napadi so temelj hibridnih operacij. Foto Dado Ruvic Reuters

    Toda ko uporabnik pride na splet, je njegova varnost odvisna prvenstveno od njegove ozaveščenosti, tu jim zaradi načela nevtralnosti spleta ponudnik ne more in ne sme pomagati, razen z rešitvami, ki varujejo končne naprave uporabnika.

    Zato tako za poslovne kot rezidenčne uporabnike ponujajo različne stopnje kibernetske zaščite že več let in Beričič meni, da so pri ponudbi teh storitev zelo uspešni, saj imajo samo za storitev varen splet več kot 150.000 uporabnikov. Ti za zelo ugodno ceno dobijo osnovno varnost in sprotna ali periodična poročila o tem, katerih spletnih nevarnosti jih je rešitev zaščitila, tako pa tudi bolje razumejo, katere nevarnosti jih ogrožajo.

    »Vidimo, da je smiselno imeti rešitve za različne uporabnike, seveda pa je pri poslovnih uporabnikih realnost takšna, da v poslovnem smislu lahko utrpijo precej večjo škodo, zato so tudi pripravljeni več investirati v varnost in segajo po napredni zaščiti.«

    Eksplozija kibernetskih vdorov

    Beričič ocenjuje, da so v zadnjem obdobju zaznali desetkrat več različnih varnostnih groženj za podjetja, ki pri njih naročajo storitve kibernetske varnosti. »Varnost se je preobrazila v odpornost, govorimo o preventivi in ne o kurativi. Varnost zagotavlja vse, od pravil igre do identifikacije tveganj ali groženj, zaščite, šele na koncu imamo detekcijo in odzive ali pa restavriranje, če nastanejo težave. Da se to ne bi zgodilo, je zelo velik poudarek na zaščiti, torej na zagotavljanju odpornosti,« pove Matjaž Beričič.

    Matjaž Beričič pojasnjuje ozadje delovanja sistema Si-alarm. Foto Leon Vidic/delo
    Matjaž Beričič pojasnjuje ozadje delovanja sistema Si-alarm. Foto Leon Vidic/delo

    Na tehnološki ravni za kibernetsko varnost v Telekomu Slovenije skrbi več kot sto zaposlenih strokovnjakov, obramba pa je organizirana v več linijah oziroma krogih. Pri tem delu brez avtomatizacije oziroma podpore z umetno inteligenco ne bi šlo, zlasti ne pri zaznavanju groženj in dogajanju na tako imenovanem temnem spletu.

    »Priča smo vsesplošnemu 'obstreljevanju'. Ne napadajo samo državni dejavniki in ne pogovarjamo se o enosmerni cesti, ta cesta vodi v vse smeri. Ko govorimo o meddržavnih kibernetskih napadih, je kritična infrastruktura posebno izpostavljena in 'privlačna' tarča,« pravi Beričič.

    Ko je govor o kibernetski varnosti, je Telekom Slovenije »najbolj v formi, ker je najbolj povezan, ker je hrbtenica interneta in povezav v svetu in tudi zato smo nenehno tarča napadov.« Čeprav pogosto kritiziramo državo, predpise, zakonodajo ali regulacijo, Beričič meni, da jih prav stroge zakonodajne in regulatorne zahteve naredijo tudi močnejše in so tudi zato v varnostnem smislu bolje organizirani in stalno pripravljeni. Pri tem pa je ključno tehnološko in metodološko znanje naših vrhunskih strokovnjakov.

    Novice  |  Slovenija
    varnostkibernetska varnostTelekom Slovenijetelekomunikacije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

