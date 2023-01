V Krškem se v novem Krkinem obratu obeta več sto novih delovnih mest

V nadaljevanju preberite:

Danes bodo v Krki predstavili poslovanje za lani in načrte za letos. Med načrti je tudi gradnja novega obrata za razvoj in proizvodnjo zdravilnih učinkovin ter kemijsko-analitskega centra v Krškem. Graditi bodo začeli po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja, 163 milijonov evrov vredna naložba bo predvidoma končana v štirih letih. »Ko bo naložba končana, bo tu delalo nekaj sto zaposlenih, večinoma iz naravoslovno-tehničnih poklicev,« so pojasnili v Krki. Kakšne so podrobnosti projekta? Katere so še druge Krkine naložbe? Kako je Krka poslovala v prvih devetih mesecih lani?