V Leku odprli avtomatiziran analitski laboratorij

Nov popolnoma avtomatiziran analitski laboratorij. FOTO: Lek

Ljubljana - Lek je vodprl prvi popolnoma avtomatiziran analitski laboratorij, ki je največji te vrste v celotnem. Laboratorij je namenjen popolnoma avtomatizirani pripravi in analizi vzorcev končnih izdelkov.Popolnoma avtomatiziran analitski laboratorij, v katerem deluje pet robotskih naprav, predstavlja pomemben korak v razvoju družbe Novartis v smeri večje digitalizacije in avtomatizacije, ki prinaša številne prednosti tudi v razvojnih procesih, so sporočili iz podjetja. Laboratorij so odprli dr. Subodh Deshmukh , vodja Globalnega razvoja zdravil v Sandozu,, vodja skupine Analitika prototipov 1, in, vodja analitskega razvoja v Razvojnem centru Slovenija. V slednjem je zaposlenih več kot 330 sodelavcev.Z milijon evrov vredno naložbo v razvojni center tako Novartis nadaljuje z vlaganji v Sloveniji, od leta 2003 je vložil že več kot 2,3 milijarde evrov. Spomnimo, da so v začetku septembra v Razvojnem centru Slovenija odprli nove razvojne laboratorije, v katerih bodo lahko razvijali tudi zahtevne trdne in sterilne farmacevtske oblike za zdravljenje onkoloških obolenj.»Ponosni smo, da velike korake na tem področju v razvoju delamo prav v Sloveniji. Z avtomatizacijo nekaterih korakov lahko pospešimo razvojne procese ter znižujemo stroške, kar je v generični farmacevtski industriji pomembno. Predvsem pa še dodatno povečujemo skladnost izvedbe s predpisanimi postopki, zmanjšujemo možnost človeških napak in skrbimo za še večjo varnost naših sodelavcev,« je povedal Bojan Mitrović, vodja Analitskega razvoja v Razvojnem centru Slovenija. Ob novem načinu dela se bodo zaposleni lahko osredotočili na izvajanje procesov z večjo dodano vrednostjo.Razvojni center Slovenija je vodilni razvojni center za razvoj tehnološko zahtevnih izdelkov v Sandozu, generičnem delu Novartisa, saj tukaj poteka četrtina vseh globalnih razvojnih projektov Sandoza. V zadnjih štirih letih so v Razvojnem centru Slovenija razvili in lansirali več kot 100 novih izdelkov, navajajo v podjetju. Pri tem prevladujejo zdravila za srčno-žilna obolenja in sladkorno bolezen, antiinfektivi, onkološka zdravila, zdravila za lajšanje in zdravljenje alergij, uroloških težav, bolezni prebavil, bolečine in nevroloških bolezni.