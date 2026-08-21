V Luki Koper se konkurence po severni poti ne bojijo

Kitajski ladjar Sea Legend želi vzpostaviti redno kontejnersko linijo med Azijo in Evropo prek Arktike. Takšno pot naj bi v prihodnjih letih spodbujali podnebne spremembe in taljenje arktičnega ledu, predvsem pa iskanje pomorske alternative zaradi napetih geopolitičnih razmer, kjer velikani krojijo gospodarske interese in z njimi nemalokrat usodo sveta. Čeprav je prva ladja menda že odrinila na pot, se konkurence po severni pomorski poti v Luki Koper (še) ne bojijo. Če ne gre skozi Sueški prekop, bo morda šlo čez tvegano Severno morje po »ledeni svilni cesti« na območju Arktike. Toda nobena alternativa ne prinaša pravljičnih ali idealnih rešitev, še vsaka dolga in zahtevna pot se težko izogne Scili in Karibdi. Če je južna pomorska pot iz Azije približno dvakrat daljša in polna takšnih ali ...