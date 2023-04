V Luki rekordi, sindikat pa nezadovoljen

V nadaljevanju preberite:

Kljub temu, da Luka Koper beleži dobre poslovne rezultate, rekorde, da dodatno zaposluje in zagotavlja zaposlenim dobre plače, pa se zaposleni očitno ne počutijo najbolje v tem okolju. Predstavniki najmočnejšega sindikata (žerjavistov pomorskih dejavnosti) so sporočili, da niso zadovoljni z odnosom uprave do zaposlenih, s počasnim uresničevanjem ključnih investicij, povezanih z drugim tirom, s tem, da vodstvu ni do sklenitve socialnega sporazuma. Menijo, da gre za globoko krizo vodenja podjetja. Uprava meni nasprotno.