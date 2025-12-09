  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    V megli se težko naučiš česa novega

    Slovenijo je prvič obiskal pionir spleta, človek, ki je imel vizijo, kako bo videti povezan svet.
    Spoznal sem, da ljudje obožujejo, če priznaš, da si se o nečem zmotil, pravi Robert M. Metcalfe. FOTO: Ui Fri, Saša Gojić
    Galerija
    Spoznal sem, da ljudje obožujejo, če priznaš, da si se o nečem zmotil, pravi Robert M. Metcalfe. FOTO: Ui Fri, Saša Gojić
    Miran Varga
    9. 12. 2025 | 05:00
    8:23
    A+A-

    Na začetku decembra je Ljubljano obiskal dr. Robert M. Metcalfe, pionir interneta, izumitelj etherneta in ustanovitelj podjetja 3Com, ki je snovalo rešitve za računalniška omrežja. Za svoj prispevek k izumu etherneta je leta 2023 prejel najvišje priznanje na področju računalništva – Turingovo nagrado, znano tudi kot Nobelova nagrada za računalništvo.

    Dr. Metcalfe je znan po Metcalfovem zakonu, ki pravi, da se vrednost omrežja povečuje s kvadratom števila povezanih uporabnikov v omrežju. Zakon, ki ga je Metcalfe zasnoval kot pripomoček za prodajo etherneta, ohranja svojo veljavnost tudi v času sodobnih omrežij, kot so verige podatkovnih blokov in omrežja, podprta z umetno inteligenco. Z njim smo se pogovarjali na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

    Za vami je res dolga kariera – tako v vlogi elektroinženirja kot poslovneža. Če pogledate nazaj, ali bi kaj spremenili, kaj obžalujete?

    Obžalujem marsikaj v poslovni karieri, a posebno boleč je spomin na eno stvar. Okoli leta 1980 smo se v podjetju odločili, da moj izum ethernet spremenimo v odprt industrijski standard, saj bo to pomagalo k hitrejšemu razvoju računalniških omrežij. Takrat je imel na trgu osebnih računalnikov velikan IBM približno 90-odstotni tržni delež. Ko so v korporaciji IBM izvedeli za mojo namero, so me povabili na sestanek, pravzaprav več njih – trdili so, da imajo boljšo tehnologijo. Predaval in razlagal sem tehnologijo njihovim inženirjem, a me niso najbolje razumeli. Kako le, saj sem bil s šestimi leti znanja, razvoja in izkušenj s tega področja v prednosti. Nisem jih prepričal, nasprotno, s svojim znanjem sem razorožil občinstvo. Bil sem inženir, nisem znal prodajati. IBM je zato razvil lastno rešitev Token Ring, s katero smo se potem dve desetletji borili za prevlado na trgu, saj je organizacija IEEE odobrila obe tehnologiji za uporabo v računalniških omrežjih. Če bi takrat imel več znanja o prodaji, bi bil prepričljivejši. To je bila zame pomembna lekcija. Za uspeh v poslu ni dovolj obvladovati le inženirstvo in tehnologijo, ampak tudi prodajo. In to vam govori človek, ki je ustanovil podjetje iz nič in ga popeljal do mesečne prodaje v višini več kot sto milijonov dolarjev.

    image_alt
    Ali veste, kaj pravzaprav pomeni ime Wi-Fi?

    Kako ste sploh prišli do ideje o ethernetu in pozneje internetu?

    Delal sem v Silicijevi dolini v podjetju Xerox, natančneje v raziskovalno-razvojnem centru Parc (Palo Alto Research Center), kjer smo najprej razvili omrežje, ki je bilo zmožno povezati več računalnikov med seboj. Imel sem srečo, da sem takrat delal v enem redkih okolij na svetu, ki je sploh imelo nekaj deset računalnikov. Razvili smo ethernet, rešitev, ki je povezala računalnike, tiskalnike in hrambo podatkov. Dobili smo centralizirano lokalno omrežje. A mene je bolj gnala ideja o decentralizaciji in globalnem omrežju. In to v času, ko so velika podjetja imela mogoče en računalnik. Sam pa sem sanjal, kako bi bilo, če bi bili vsi računalniki na svetu povezani v eno omrežje. Vedel sem, kaj prihaja (internet, op. a.) in kakšno vrednost bo ustvarilo.

    Dotakniva se vašega »zakona«, kako je nastal?

    Povsem spontano. Pripravljal sem prodajno predstavitev za prodajo omrežne rešitve stranki in vanjo vključil več diapozitivov (da, takrat smo imeli še diapozitive) o tem, kako omrežje postane uporabnejše z več uporabniki. Odzivi prvih strank so namreč bili, da naša tehnologija deluje in počne točno to, kar smo obljubili, torej poveže računalnike in tiskalnike ter omogoča deljenje datotek, a da ni prav uporabna. A ker je bilo računalnikov takrat v podjetjih zelo malo, nihče ni dojel niti dimenzije skupinskega dela, kaj šele razsežnosti, ki jih je pozneje prinesel internet. Zato sem stvari matematično dokazoval na omenjenih diapozitivih. Leta 1995 se je do teh diapozitivov dokopal novinar revije Forbe's in tezo poimenoval po meni. Takoj je nastal Metcalfov zakon, po katerem se vrednost omrežja močno povečuje s povečevanjem števila uporabnika. In, v svojem bistvu, velja še zdaj.

    Znani ste tudi po še eni napovedi, ki pa se ni uresničila. Za leto 1996 ste v reviji InfoWorld, ki jo je bral ves računalniški svet, napovedali, da bo sledil razpad oziroma sesutje interneta …

    Res je. Takrat sem zelo podrobno spremljal vse dogajanje v zvezi s spletom, imel sem tudi orodja, s katerimi sem meril odzivnost omrežja. Usmerjevalniki so bili preobremenjeni, internet je izgubljal tako imenovane paketke. Vsi kazalniki so se slabšali, zato sem predvidel, da se bo v kratkem zgodil izpad milijarde uporabnikov, kar bi zanje seveda pomenilo sesutje interneta. Izpad se je nato res zgodil, a je bil osemkrat manjši, kot sem predvidel. Izkazalo se je, da so bili algoritmi v usmerjevalnikih vendarle robustnejši, kot sem predvidel, in popolnega mrka ni bilo. Tudi iz tega sem se veliko naučil …

    Česa ste se naučili?

    Spoznal sem, da ljudje obožujejo, če priznaš, da si se o nečem zmotil. Povsem nepričakovano sem bil deležen velikega odobravanja tehnične javnosti, tudi inženirjev, ki so pred tem ob mojih napovedih zmajevali z glavami. Spet sem bil na naslovnicah.

    Bi zdaj kaj popravili ali spremenili glede spleta?

    Pri razvoju interneta smo naredili eno zelo veliko napako. Facebook in Google smo prosili, naj filtrirata podatke oziroma prilagodita prikazovanje rezultatov poizvedb. Tudi v teh podjetjih so naredili naslednjo napako – dejansko so to storili. Zdaj pa na spletu vlada vojna med algoritmi – postali so nekakšni arbitri resnice, saj odločajo o tem, kaj nam bo prikazano. Če bi lahko kaj spremenil, bi se znebil vseh algoritmov, uporabnikom pa omogočil, da vsakdo sestavi filtre spletnih vsebin po svoje, glede na interesne dejavnosti in zanimanja.

    Kako pa gledate na umetno inteligenco (UI), ki postaja vseprisotna, posebno na spletu?

    Poplava umetne inteligence, ki smo ji priča, ni dobra. Ne razumite me napak – tehnologije umetne inteligence so lahko zelo koristne, kadar ne halucinirajo. Meni je UI, na primer, dala deset novih idej glede geotermalnih vrtin, ki se jih sam nisem domislil, med njimi so nekatere naravnost odlične. To pa, kar se zdaj dogaja na spletu, je pa skrb vzbujajoče. Modeli UI ustvarjajo zelo veliko generaliziranih vsebin, ki so si vse bolj podobne. Posledično se vse »zamegli«, v megli pa se težko naučiš česa novega. Internet je postal testni oziroma učni poligon za UI, vse več je filtrov, algoritmov, komentarjev … UI posledično zastruplja vsebine, saj se na umetno ustvarjenih vsebinah učijo drugi algoritmi UI. Kmalu postane vse skupaj neuporabno. Bojim se, da se bo zgodil razpad številnih rešitev s področja umetne inteligence in velikih jezikovnih modelov.

    Je kaj takega, kar vam danes ne pusti spati?

    Bolj kot tehnološke »zdrahe« me skrbi geopolitično stanje sveta. Upam, da se bodo zadeve kmalu umirile.

    Sorodni članki

    VideoWall
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vroča delnica

    Omrežna oprema kot adut za rast

    Arista velja za vodilno podjetje na področju visokohitrostnega preklapljanja za omrežja.
    29. 7. 2024 | 15:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vroča delnica

    Broadcom na krilih čipov za omrežja

    Zadnji četrtletni rezultati, objavljeni sredi junija letos, so bili nad pričakovanji finančne javnosti.
    3. 7. 2024 | 03:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Volivci namenili vladi manj enic in več trojk

    Referendumski poraz se ne odraža v oceni dela oblasti. Če bi bile volitve jutri, bi parlamentarni prag prestopilo osem strank.
    Barbara Hočevar 8. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Ponižno mi je žal, ker sem sodelovala v strupeni politiki

    Državnozborske volitve 2026 bodo potekale v duhu sodbe o Golobovi vladi in koaliciji.
    Janez Markeš 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Novo mesto

    Primer Gregor Kavčič: oglasil se je negovalni tim ortopedskega oddelka

    V primeru ortopeda Gregorja Kavčiča se je oglasil negovalni tim ortopedskega oddelka novomeške bolnišnice, pismo objavljamo v celoti.
    6. 12. 2025 | 18:45
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Iz objema nogometnega asa k svetovnemu prvaku v formuli 1

    Lando Norris je naslov slavil seveda s svojo portugalsko manekenko Margarido, ki jo je javnosti uradno predstavil avgusta v Budimpešti.
    8. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    TEHNOLOGIJA

    Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

    Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Luka Gabrovšek

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Miran Varga 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    umetna inteligencainternettehnologija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump z ostro kritiko: Evropa gre v napačno smer

    Do Evrope je ostra tudi prejšnji teden objavljena nova ameriška strategija nacionalne varnosti.
    9. 12. 2025 | 07:57
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Zadnja sezona

    Kopitar z golom LA Kings popeljal do zmage v Salt Lake Cityju

    Kraljem je dala minula visoka zmaga s 6:0 krila, sedaj so zagospodarili tudi v Utahu.
    9. 12. 2025 | 07:43
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Beračeva torba – pozabljen narastek iz starega kruha, ki očara

    Beračeva torba je preprost, sočen narastek iz starega kruha, jabolk in smetane, ki ostankom hrane vdihne novo življenje.
    Odprta kuhinja 9. 12. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Daljno potovanje po notranjih pokrajinah

    Dušan Šarotar v knjigi Počivališča na poti prinaša pet popotnih in meditativnih esejev.
    Zdenko Matoz 9. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Blizu in daleč

    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se spoprijema s čedalje večjim pritiskom ZDA, naj sprejme Trumpov mirovni predlog.
    Marko Kočevar 9. 12. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Beračeva torba – pozabljen narastek iz starega kruha, ki očara

    Beračeva torba je preprost, sočen narastek iz starega kruha, jabolk in smetane, ki ostankom hrane vdihne novo življenje.
    Odprta kuhinja 9. 12. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Daljno potovanje po notranjih pokrajinah

    Dušan Šarotar v knjigi Počivališča na poti prinaša pet popotnih in meditativnih esejev.
    Zdenko Matoz 9. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Blizu in daleč

    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se spoprijema s čedalje večjim pritiskom ZDA, naj sprejme Trumpov mirovni predlog.
    Marko Kočevar 9. 12. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    Je investiranje kot igra na srečo?

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj se zgodi z mestom, ko vanj vstopi Wolt

    V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznična pojedina: kako pripraviti najbolj okusne predjedi?

    Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Slovenija v pričakovanju novega superračunalnika

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ali je vaša IT-infrastruktura pripravljena na digitalne izzive?

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Področje, na katerem slovensko podjetje postavlja nova merila

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo, Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo