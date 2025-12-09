V megli se težko naučiš česa novega

Na začetku decembra je Ljubljano obiskal dr. Robert M. Metcalfe, pionir interneta, izumitelj etherneta in ustanovitelj podjetja 3Com, ki je snovalo rešitve za računalniška omrežja. Za svoj prispevek k izumu etherneta je leta 2023 prejel najvišje priznanje na področju računalništva – Turingovo nagrado, znano tudi kot Nobelova nagrada za računalništvo.

Dr. Metcalfe je znan po Metcalfovem zakonu, ki pravi, da se vrednost omrežja povečuje s kvadratom števila povezanih uporabnikov v omrežju. Zakon, ki ga je Metcalfe zasnoval kot pripomoček za prodajo etherneta, ohranja svojo veljavnost tudi v času sodobnih omrežij, kot so verige podatkovnih blokov in omrežja, podprta z umetno inteligenco. Z njim smo se pogovarjali na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

Za vami je res dolga kariera – tako v vlogi elektroinženirja kot poslovneža. Če pogledate nazaj, ali bi kaj spremenili, kaj obžalujete?

Obžalujem marsikaj v poslovni karieri, a posebno boleč je spomin na eno stvar. Okoli leta 1980 smo se v podjetju odločili, da moj izum ethernet spremenimo v odprt industrijski standard, saj bo to pomagalo k hitrejšemu razvoju računalniških omrežij. Takrat je imel na trgu osebnih računalnikov velikan IBM približno 90-odstotni tržni delež. Ko so v korporaciji IBM izvedeli za mojo namero, so me povabili na sestanek, pravzaprav več njih – trdili so, da imajo boljšo tehnologijo. Predaval in razlagal sem tehnologijo njihovim inženirjem, a me niso najbolje razumeli. Kako le, saj sem bil s šestimi leti znanja, razvoja in izkušenj s tega področja v prednosti. Nisem jih prepričal, nasprotno, s svojim znanjem sem razorožil občinstvo. Bil sem inženir, nisem znal prodajati. IBM je zato razvil lastno rešitev Token Ring, s katero smo se potem dve desetletji borili za prevlado na trgu, saj je organizacija IEEE odobrila obe tehnologiji za uporabo v računalniških omrežjih. Če bi takrat imel več znanja o prodaji, bi bil prepričljivejši. To je bila zame pomembna lekcija. Za uspeh v poslu ni dovolj obvladovati le inženirstvo in tehnologijo, ampak tudi prodajo. In to vam govori človek, ki je ustanovil podjetje iz nič in ga popeljal do mesečne prodaje v višini več kot sto milijonov dolarjev.

Kako ste sploh prišli do ideje o ethernetu in pozneje internetu?

Delal sem v Silicijevi dolini v podjetju Xerox, natančneje v raziskovalno-razvojnem centru Parc (Palo Alto Research Center), kjer smo najprej razvili omrežje, ki je bilo zmožno povezati več računalnikov med seboj. Imel sem srečo, da sem takrat delal v enem redkih okolij na svetu, ki je sploh imelo nekaj deset računalnikov. Razvili smo ethernet, rešitev, ki je povezala računalnike, tiskalnike in hrambo podatkov. Dobili smo centralizirano lokalno omrežje. A mene je bolj gnala ideja o decentralizaciji in globalnem omrežju. In to v času, ko so velika podjetja imela mogoče en računalnik. Sam pa sem sanjal, kako bi bilo, če bi bili vsi računalniki na svetu povezani v eno omrežje. Vedel sem, kaj prihaja (internet, op. a.) in kakšno vrednost bo ustvarilo.

Dotakniva se vašega »zakona«, kako je nastal?

Povsem spontano. Pripravljal sem prodajno predstavitev za prodajo omrežne rešitve stranki in vanjo vključil več diapozitivov (da, takrat smo imeli še diapozitive) o tem, kako omrežje postane uporabnejše z več uporabniki. Odzivi prvih strank so namreč bili, da naša tehnologija deluje in počne točno to, kar smo obljubili, torej poveže računalnike in tiskalnike ter omogoča deljenje datotek, a da ni prav uporabna. A ker je bilo računalnikov takrat v podjetjih zelo malo, nihče ni dojel niti dimenzije skupinskega dela, kaj šele razsežnosti, ki jih je pozneje prinesel internet. Zato sem stvari matematično dokazoval na omenjenih diapozitivih. Leta 1995 se je do teh diapozitivov dokopal novinar revije Forbe's in tezo poimenoval po meni. Takoj je nastal Metcalfov zakon, po katerem se vrednost omrežja močno povečuje s povečevanjem števila uporabnika. In, v svojem bistvu, velja še zdaj.

Znani ste tudi po še eni napovedi, ki pa se ni uresničila. Za leto 1996 ste v reviji InfoWorld, ki jo je bral ves računalniški svet, napovedali, da bo sledil razpad oziroma sesutje interneta …

Res je. Takrat sem zelo podrobno spremljal vse dogajanje v zvezi s spletom, imel sem tudi orodja, s katerimi sem meril odzivnost omrežja. Usmerjevalniki so bili preobremenjeni, internet je izgubljal tako imenovane paketke. Vsi kazalniki so se slabšali, zato sem predvidel, da se bo v kratkem zgodil izpad milijarde uporabnikov, kar bi zanje seveda pomenilo sesutje interneta. Izpad se je nato res zgodil, a je bil osemkrat manjši, kot sem predvidel. Izkazalo se je, da so bili algoritmi v usmerjevalnikih vendarle robustnejši, kot sem predvidel, in popolnega mrka ni bilo. Tudi iz tega sem se veliko naučil …

Česa ste se naučili?

Spoznal sem, da ljudje obožujejo, če priznaš, da si se o nečem zmotil. Povsem nepričakovano sem bil deležen velikega odobravanja tehnične javnosti, tudi inženirjev, ki so pred tem ob mojih napovedih zmajevali z glavami. Spet sem bil na naslovnicah.

Bi zdaj kaj popravili ali spremenili glede spleta?

Pri razvoju interneta smo naredili eno zelo veliko napako. Facebook in Google smo prosili, naj filtrirata podatke oziroma prilagodita prikazovanje rezultatov poizvedb. Tudi v teh podjetjih so naredili naslednjo napako – dejansko so to storili. Zdaj pa na spletu vlada vojna med algoritmi – postali so nekakšni arbitri resnice, saj odločajo o tem, kaj nam bo prikazano. Če bi lahko kaj spremenil, bi se znebil vseh algoritmov, uporabnikom pa omogočil, da vsakdo sestavi filtre spletnih vsebin po svoje, glede na interesne dejavnosti in zanimanja.

Kako pa gledate na umetno inteligenco (UI), ki postaja vseprisotna, posebno na spletu?

Poplava umetne inteligence, ki smo ji priča, ni dobra. Ne razumite me napak – tehnologije umetne inteligence so lahko zelo koristne, kadar ne halucinirajo. Meni je UI, na primer, dala deset novih idej glede geotermalnih vrtin, ki se jih sam nisem domislil, med njimi so nekatere naravnost odlične. To pa, kar se zdaj dogaja na spletu, je pa skrb vzbujajoče. Modeli UI ustvarjajo zelo veliko generaliziranih vsebin, ki so si vse bolj podobne. Posledično se vse »zamegli«, v megli pa se težko naučiš česa novega. Internet je postal testni oziroma učni poligon za UI, vse več je filtrov, algoritmov, komentarjev … UI posledično zastruplja vsebine, saj se na umetno ustvarjenih vsebinah učijo drugi algoritmi UI. Kmalu postane vse skupaj neuporabno. Bojim se, da se bo zgodil razpad številnih rešitev s področja umetne inteligence in velikih jezikovnih modelov.

Je kaj takega, kar vam danes ne pusti spati?

Bolj kot tehnološke »zdrahe« me skrbi geopolitično stanje sveta. Upam, da se bodo zadeve kmalu umirile.