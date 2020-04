V Merkurju ta čas odprt le oddelek za vrt in kmetijstvo  

Med pandemijo je moral vrata svojih fizičnih trgovin zapreti tudi kranjski Merkur. Pravzaprav deloma še posluje, aktivna je namreč njegova spletna prodaja, fizično pa so dostopni tudi njegovi oddelki za vrt in kmetijstvo, da lahko kupci dostopajo do nujnih dobrin iz programa »naredi sam«. »Tako,« pravi generalni direktor Merkurja trgovine Blaž Pesjak, »pomagamo pri oskrbi ljudi in ohranjamo delovna mesta.« Je pa zaradi omejitev obratovalnega časa skupna prodaja Merkurja v drugi polovici marca bistveno okrnjena.



Omenjena kategorija blaga namreč po vladnem odloku sodi med tiste programe, ki podpirajo prebivalstvo pri samooskrbi oziroma so ključni člen preskrbe podjetij in prebivalstva, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, tako kot nekatere druge podobne trgovine, zadruge ipd. Da bi lahko za kupce odprli samo ta del prodajnega programa, so morali Merkurjeve centre ustrezno prilagoditi oziroma fizično ločiti dostop do programa vrt in kmetijstvo ter oskrba domačih živali, jasno označiti koridorje ter spremeniti urnike zaposlenih in skrajšati delovni čas na teh oddelkih. Seveda so v tem delu trgovine poskrbeli za preventivno zaščito zaposlenih in kupcev.

V Merkur po telefonu

Ker je zaprtih ostalo okoli 90 odstotkov prodajnih površin, so tudi v Merkurju vse svoje moči usmerili v spletno trgovino. Nadgradili so jo, dodali nove izdelke, predvsem iz programa »naredi sam«. Kupci so ponudbo sprejeli, povpraševanje se je krepko povečalo, v obdobju od 16. do 30. marca se je število naročil v spletni trgovini povečalo za osemkrat, obisk spletnih strani se je močno povečal.



To pa po Pesjakovih besedah ne more nadoknaditi izpada prodaje v fizičnih trgovinah, zato so uvedli še nov način nakupovanja, ki so ga delovno poimenovali »V Merkur po telefonu ali mailu«. To je kanal, ki omogoča nakup izdelkov, ki jih Merkur sicer na spletu ne prodaja, ljudje pa zaradi zaprte trgovine ne morejo do njih. Zdaj jih torej lahko naročijo prek klicnega centra po telefonu ali po mailu, plačajo po predračunu, trgovec pa poskrbi za dostavo. Število klicev v klicnem centru se je glede na isto obdobje lani povečalo za petkrat.