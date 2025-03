V morebitnem sporu z ZDA, bi imela EU na voljo nekaj ukrepov

V nadaljevanju preberite:

»Ukrepanje mora biti drzno in odločno,« je pred kratkim izjavila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Govorila je o tem, kako bi se morala Evropska unija odzvati na Trumpovo težnjo po razdiranju domnevno železnih zavez in s tem ogrožanju evropskih vrednot. »Izredni časi,« je zatrdila, »zahtevajo izredne ukrepe.«

Za zdaj je odziv EU na Trumpa dokaj običajen. Potem ko so ZDA 12. marca uvedle 25-odstotne carine na jeklo in aluminij, je EU napovedala povračilne ukrepe v obliki carin na osem milijard evrov ameriškega uvoza od 1. aprila ter nadaljnjih 18 milijard evrov uvoza od sredine aprila. Kljub bojevitim besedam Ursule von der Leyen Evropa ne želi še zaostrovati spora z ZDA in upa, da bo Trumpove najhujše ukrepe mogoče ublažiti. A če bi se spor med EU in ZDA stopnjeval, ima Evropa presenetljivo veliko možnosti, kako pritisniti na svojo svojeglavo zaveznico.

Najočitnejša geopolitična prednost EU je velikost njenega trga. Skupaj z Veliko Britanijo, Norveško in Švico dosega evropski BDP 24,5 bilijonov dolarjev, kar je skoraj toliko kot ameriški BDP v višini 29 bilijonov dolarjev. Ameriška podjetja, od pivovarn do bank, želijo še naprej poslovati na tem trgu. Na tej predpostavki temeljijo tudi evropske povračilne carine, ki bodo najprej prizadele luksuzne dobrine, kot so motorna kolesa Harley-Davidson in viski, ki jih je mogoče zlahka nadomestiti.