V Nemčiji prva podjetja že dobila subvencije

Nemčija bo malim podjetjem in tistim v svobodnih poklicih namenila 50 milijard evrov nepovratnih sredstev. Vloge podjetja že lahko oddajajo elektronsko, ponekod so prve že odobrili in tudi nakazali prva sredstva, na primer na Bavarskem.



Za številna mala podjetja in samostojne poklice, denimo v kulturi in storitvenih dejavnostih, je likvidnostna stiska tako huda, da bi jih na rob bankrota lahko pahnil že nekajtedenski zamik izplačil. Da bi se izognili pretirani birokraciji pri ugotavljanju, kdo je do pomoči države upravičen in kdo ne, je država ukrep zastavila tako, da bo upravičenost do subvencij preverjala naknadno. Če bi se takrat izkazalo, da so se vlagatelji v vlogi, po domače povedano, zlagali, bo država subvencijo spremenila v posojilo, ki ga bodo goljufi morali vrniti.



Podjetja z do pet zaposlenimi bodo prejela do 5000 evrov nepovratnih sredstev, podjetja z do deset zaposlenimi pa do 15.000 evrov za tri mesece. Do pomoči niso upravičena tista podjetja, ki so bila v finančnih težavah že pred sedanjo krizo, torej pred marcem. Podjetja lahko vloge enostavno izpolnijo in oddajo elektronsko. In to so številna že storila. Še preden je zvezna vlada potrdila paket ukrepov za pomoč gospodarstvu, so namreč posamezne zvezne dežele že uvedle podobne ukrepe za drobno gospodarstvo in samostojne poklice.



Podjetniki so tako v zadnjih dneh po poročanju nemških medijev oddali že več sto tisoč vlog za subvencije, prva sredstva pa lahko na svojih računih pričakujejo še ta teden. V nekaterih deželah, na primer v Baden-Württembergu, so imeli zaradi velikega navala na portal za oddajo elektronske vloge celo tehnične težave, so poročali nemški mediji. Deželna vlada bo sicer subvencije namenila večjemu krogu upravičencev kot zvezna. Tako bodo lahko za nepovratna sredstva v višini do 30.000 evrov zaprosila podjetja z do 50 zaposlenimi. Višina subvencije pa bo odvisna od števila zaposlenih. V deželni vladi pojasnjujejo, da subvencije niso namenjene pokritju finančnega izpada podjetij, ampak poplačilu fiksnih tekočih stroškov in torej preživetju.



Na Bavarskem so prve subvencije odobrili in nakazali že minuli petek, prav tako v Bremnu in Turingiji. Da bi subvencije do prizadetih posameznikov in podjetij prišle čim hitreje, so poleg enostavnega elektronskega oddajanja angažirali še dodatne uradnike. V nekaterih zveznih deželah, med njimi v Berlinu, so se odločili, da bodo podjetjem subvencije odobrili ne glede na to, ali bodo ta zaprosila tudi za subvencije, ki jih bo financiral zvezni proračun. To pomeni, da bodo v Berlinu lahko podjetniki pravzaprav prejeli dvojno subvencijo. Večinoma se dežele za ta korak niso odločile, kar pomeni, da bodo podjetja prejela zgolj eno subvencijo.



Subvencije malim podjetjem in samostojnim poklicem so sicer le majhen del celotnega paketa pomoči gospodarstvu, ki ga je sprejela nemška vlada in je skupaj ocenjen na kar okoli 1200 milijard evrov. Večji del paketa sicer predstavljajo državne garancije za posojila podjetjem, ki se bodo znašla v krizi, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in sredstva za dokapitalizacije podjetij.