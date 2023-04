V Nemčiji zapirajo še zadnje tri jedrske elektrarne

V Nemčiji bodo danes zaprli še zadnje tri jedrske elektrarne - Isar 2, Neckarwestheim 2 in Emsland. Te bi prvotno morale prenehati obratovati s koncem 2022, a se je vlada v Berlinu po napadu Rusije na Ukrajino in prekinitvi dobav ruskih energentov odločila za njihovo podaljšanje.

Prizadevanja za postopno ukinitev jedrske energije v Nemčiji potekajo od 2002, je pa vlada nekdanje kanclerke Angele Merkel po jedrski nesreči v Fukušimi leta 2011 te aktivnosti pospešila. Fukušima je pokazala, da »tudi v visokotehnološki državi, kot je Japonska, ni mogoče varno nadzorovati tveganj jedrske energije«, je takrat dejala Merklova.

Odločitev o opustitvi jedrske energije je bila priljubljena v državi, kjer je zaradi nesreče v Černobilu in strahov iz časov hladne vojne prisotno močno protijedrsko gibanje. Od leta 2003 so v Nemčiji zaprli 16 jedrskih reaktorjev.

A ruska invazija na Ukrajino in posledična prekinitev dobave ruskih energentov sta v največjem evropskem gospodarstvu povzročila skrbi glede energetske oskrbe. V vladi kanclerja Olafa Scholza je lani prišlo do trenj glede tega, ali naj se podaljša življenjsko dobo zadnjim trem jedrskim elektrarnam. Proti podaljšanju so bili predvsem v stranki Zeleni, drugi največji koalicijski partnerici.

Jeseni so nato nemška vlada in poslanci potrdili spremembe zakona o jedrski energiji, s katerimi so podaljšali obratovalno dobo omenjenih jedrskih elektrarn do 15. aprila letos.

Zadnje tri nemške jedrske elektrarne so lani proizvedle šest odstotkov energije v največjem evropskem gospodarstvu, medtem ko so leta 1997 vse jedrske elektrarne zagotovile 30,8 odstotka energije. Medtem je Nemčija lani proizvedla 46 odstotkov energije iz obnovljivih virov, pred desetletjem pa manj kot 25 odstotkov.

Upravljavci elektrarn bodo čez dan postopoma zmanjševali proizvodnjo električne energije. »Od 22. ure bomo zmanjševali proizvodnjo za 10 megavatom na minuto,« je za nemški časopis Bild pojasnil vodja jedrske elektrarne Isar 2 Carsten Müller.

Fotografija nuklearne elektrarne Isar 2 ob reki Isar. FOTO: Christine Uyanik/Reuters

Ko bo moč reaktorja padla na približno 30 odstotkov, »v visokonapetostno omrežje ne bo več dovajana električna energija in generator se bo samodejno odklopil od električnega omrežja«, je pojasnil. Podoben proces bo po poročanju AFP potekal v elektrarnah Emsland in Neckarwestheim. Slednja sicer že od sredine januarja obratuje s približno 70-odstotno zmogljivostjo.

Zaustavitev jedrske elektrarne je po besedah Michelsa sicer rutinski postopek, ki ga pogostokrat izvedejo v času remontov. »Nenavadno pa je, da se bo tokrat to zgodilo zadnjič,« je dejal Jörg Michels iz družbe EnBW, ki upravlja elektrarno.

V naslednjih dneh se bo verižna reakcija, ki jo vzdržujejo jedrske gorivne palice, popolnoma ustavila, da se omogoči ohlajanje jedrskega cikla elektrarne, je pojasnil. Nemčija se je v okviru opuščanja jedrske energije odločila za takojšnjo demontažo elektrarn, ko bodo te odklopljene iz omrežja, namesto da bi objekte ohranila. Demontaža elektrarn bo po pričakovanjih potekala okoli 15 let.

Zaprtju jedrskih elektrarn medtem nasprotujejo v nemški industriji. Kot je ta teden opozoril vodja Združenja nemških gospodarskih in industrijskih zbornic (DIHK) Peter Adrian, bi to lahko vodilo v težave z oskrbo in višje cene energije. Po Adrianovem mnenju bi morale preostale tri jedrske elektrarne obratovati »do konca krize«.