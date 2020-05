V opuščeni tovarni sladkorja logistični center

Ormož – Koprsko logistično podjetje LCO kupuje preostali opuščeni del nekdanje Tovarne sladkorja Ormož v likvidaciji. Tam namerava postaviti logistični center.Likvidacijski upravitelj Tovarne sladkorja Ormož Jurij Dogša je pojasnil, da je predmet nakupa ves preostali del tovarne: »Prodajamo vse, česar nista kupili že podjetji Agragold in Slovenske železnice. Gre za okoli 23 hektarjev, skupaj s poslovno stavbo in zunanjimi površinami.« Dodal je, da so kupca iskali že od prestrukturiranja tovarne, torej skoraj deset let. »Lani in letos smo organizirali dve javni dražbi. Na drugi smo ceno spustili, a se kljub temu ni javil ...