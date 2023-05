V petih letih bo izginilo več milijonov delovnih mest

V prihodnjih petih letih bo po vsem svetu izginilo 14 milijonov delovnih mest, so izračunali pri Svetovnem gospodarskem forumu (WEF). Do znatnih sprememb bo prišlo pri četrtini vseh delovnih mest po svetu. Največje spremembe je pričakovati v medijih in zabavni industriji, najmanjše pa v hotelirstvu in gostinstvu.

Skupaj bo na podlagi ankete, v kateri je sodelovalo več kot 800 podjetij s skupaj 11,3 milijona zaposlenimi, do leta 2027 ustvarjenih 69 milijonov delovnih mest, vendar jih bo 83 milijonov izginilo.

To pomeni neto zmanjšanje števila delovnih mest za 14 milijonov oz. dva odstotka vseh trenutno zaposlenih, piše v danes objavljenem poročilu WEF.

»Vlade in podjetja morajo podpreti spremembe v smeri delovnih mest prihodnosti z vlaganji v izobraževanje, preusposabljanje in sisteme socialnih podpor,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejala izvršna direktorica WEF Saadia Zahidi. Ljudje bi morali biti v središču prihodnosti dela.

Ustvarjanje novih delovnih mest bosta spodbujali predvsem zeleni prehod in lokalizacija dobavnih verig. Možnost novih delovnih mest vidi WEF predvsem na področju tehnologije in digitalizacije.

Število delovnih mest za strokovnjake za analizo podatkov, umetno inteligenco in kibernetsko varnost se bo verjetno povečalo za 30 odstotkov, piše v poročilu.

Za več kot 30 odstotkov naj bi se število delovnih mest povečalo tudi na področju trajnosti in varstva okolja, za do 30 odstotkov v kmetijstvu ter za 10 odstotkov v izobraževanju, kaže tokratno poročilo o prihodnosti delovnih mest, ki ga WEF pripravi vsaka tri leta.

Razvoj umetne inteligence bo imel po teh napovedih na delovna mesta tako pozitiven kot negativen vpliv. Podjetja bodo potrebovala zaposlene za uvedbo umetne inteligence v svoje sisteme, po drugi strani pa bo umetna inteligenca do leta 2027 ogrozila približno 26 milijonov delovnih mest. Najhitreje bodo izginjala delovna mesta, ki so povezana z delom na blagajni, v tajništvu ali pri vnosu podatkov.