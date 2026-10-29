V petih letih se bo strošek obresti v proračunu podvojil

Slovenija se bo v prihodnjih treh letih soočila z zelo velikim povečanjem stroškov financiranja javnega dolga. Poleg financiranja proračunskega primanjkljaja bo namreč izvedla refinanciranje dolga, nastalega v času zelo nizkih obrestnih mer. Samo zaradi refinanciranja se bodo odhodki za obresti državnega proračuna v petih letih povečali za okoli pol milijarde evrov. Dolg države je konec septembra znašal 42,58 milijarde evrov, je razvidno s spletne strani ministrstva za finance. Če k temu dodamo pravkar izdane dolarske obveznice v vrednosti 449 milijonov evrov, dolg države znaša nekoliko več kot 43 milijard evrov. Glavnino zadolžitve predstavljajo obveznice, katerih skupna vrednost znaša 40,4 milijarde evrov. Poprečna obrestna mera izdanih obveznic pa po naših izračunih znaša manj ...