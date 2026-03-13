V ponedeljek se začne vpis tretjih ljudskih obveznic

Triletne obveznice imajo 2,6-odstotno obrestno mero, vrednosti izdaje pa država ni omejila.

Od ponedeljka pa do vključno 27. marca do 12. ure bo potekal vpis tretje izdaje tako imenovanih ljudskih obveznic. Tako kot v zadnjih dveh izdajah so tudi tokratne obveznice triletne. Obrestna mera obveznic, ki bodo poplačane 2. aprila 2029, znaša 2,6 odstotka letno. Obresti se bodo imetnikom plačevale vsako leto 2. aprila, glavnica pa bo povrnjena ob zapadlosti. Država tokrat ni omejila izdaje, so pa omejeni zneski vplačila. Minimalni znesek vpisa znaša tisoč evrov, torej mora posameznik kupiti najmanj eno obveznico. Zgornji znesek vpisa pa znaša 250.000 evrov. Čeprav zgodnji znesek ni določen, si država pridržuje pravico, da vpis omeji. V tem primeru bodo najprej obveznice dodeljene tistim vpisnikov, ki so oddali veljavna naročila do deset obveznic, preostali vlagatelji pa bodo ...