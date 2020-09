V ponudbi so novi izdelki izjemnih podjetnikov

Inovativnost v duhu časa in vrednot

• Peto leto so organizatorji projekta nekoliko spremenili koncept.



• Za naziv hit produkt 2020 se poteguje devet podjetniških ekip.



• Novih 29 izdelkov je inovativnih in trajnostno naravnanih.

29 novih izdelkov

Zmagovalvi preteklih sezon:



2016 Nelipot



2017 Noela



2018 La Popsi



2019 BeLife kombuča

Projektu Štartaj Slovenija epidemija novega koronavirusa ni mogla do živega. Kljuboval ji je, in ne samo to, zaradi nje se je vsebinsko preoblikoval, lahko bi rekli, da je osebnostno zrasel in se še bolj kot kdaj prej v preteklih štirih letih oprijel svojega temeljnega poslanstva: pomagati mladim podjetnikom, da v polnosti izživijo podjetniško energijo. Da niso zgolj kresničke, ki hitro ugasnejo, ampak da se razvijejo v resno konkurenčno podjetje.Spremembe so lahko potrošniki, ki spremljajo projekt, zaslutili že pred meseci, ko je Spar Slovenija v vseh 13 trgovinah Interspar postavil veliko, ekskluzivno oznamčeno polico z več kot 140 izdelki 27 podjetnikov in podjetniških timov, ki so sodelovali v dosedanjih štirih sezonah projekta Štartaj Slovenija in obstali na Sparovih policah. S tem je poudaril obseg projekta, pa tudi, da to ni enkratna promocija vsakega sodelujočega podjetnika, temveč ga spremlja, ko gre skozi vse težke preizkušnje, in spodbuja v razvoju in rasti, v iskanju novih, še inovativnejših rešitev.Partnerji v projektu – Spar Slovenija, medijska hiša Pro Plus in oglaševalska agencija Formitas – z novo sezono želijo pokazati dvoje: da so njihovi izbranci iz dosedanjih štirih sezon še vedno dejavni, da so si izborili mesto na trgu in da se domača pamet, lokalna proizvodnja lahko meri s tujo ponudbo. Pravzaprav pogosto celo prednjači v trendu, saj stavi na domače, lokalno, ekološko, je trajnostno naravnana. In to je tisto, kar velja spodbujati, posebej v novi normalnosti, ki je gospodarstvo na splošno odmaknila od brezglave globalizacije in ga potisnila v ožje domače okolje.Podjetniki so namreč od takrat, ko so prvič postavili izdelke na Sparove police, pridobili marsikakšno novo znanje, osvojili nove trge, nove prodajne kanale, razširili dejavnost ali poslovne prostore, ustvarili nova delovna mesta, prisluhnili kupcem in razvili inovativne izdelke, s katerimi so popestrili ponudbo. Ustvarili ali razširili so družine, ki še dodatno krepijo timskega in podjetniškega duha. In niso in najbrž nikoli ne bodo samo posamezniki v združbi skoraj 200 tisoč slovenskih podjetij, ampak bodo pripadniki prav posebne skupnosti, družine Štartaj Slovenija, ki so skupaj preživeli naporno, a čudovito sezono, ki si ves čas pomagajo z izmenjavo izkušenj in ki so postali svetel zgled mlajšim generacijam.Posebej ponosen je na »svojo četo« podjetniških junakov generalni direktor Spara Slovenija: »Z veseljem lahko rečem, da so podjetniki zelo aktivni, tudi v teh nepredvidljivih in za marsikoga težkih časih se trudijo in razvijajo nove izdelke, ki so inovativni in trajnostno usmerjeni. Izdelki so skladni z našimi vrednotami, se pravi so iz naravnih sestavin, brez aditivov in konzervansov, z manj sladkorja, z bio certifikati ali v embalaži, prijazni do okolja. Pravijo, da ima vsaka kriza svojo priložnost, kar brez dvoma velja tudi zanje, zato jih v našem podjetju podpiramo še naprej.«Spar, Pro Plus in Formitas so tako sklenili nekoliko obrniti koncept projekta Štartaj Slovenija in znova podpreti staro ekipo. Pravzaprav najprodornejše med njimi. Tako letos niso objavili razpisa za nove mlade podjetnike, ampak so stare znance iz prvih štirih sezon pozvali, naj razvijejo nove produkte in z njimi tekmujejo v peti sezoni za naziv hit produkt 2020. Izmed prijavljenih so izbrali devet podjetniških ekip s skupno 29 novimi izdelki. Njihove kratke zgodbe bodo na ogled na Pop TV med oglasi.Skupna značilnost letošnjih finalistov je, da so pri razvoju izdelkov vključili ves svoj inovacijski potencial in da so izdelki trajnostno naravnani. Izdelki so prijazni do okolja, iz naravnih sestavin in z manj sladkorja. Po mesecih priprav, raziskav, trdega dela in odrekanja so izbrani izdelki v zadostnih količinah nared, da jih ponudijo kupcem. Ta teden so jih slovesno postavili na police 13 trgovin Interspar in 45 izbranih trgovin Spar, zdaj bodo potrošniki presodili njihov trud.Med kandidati za naziv hit produkt 2020 so medene voščenke iz stoodstotno naravnih sestavin, povsem varne za otroško ustvarjanje (podjetniška ekipa Medenka), linija negovalnih izdelkov za hišne ljubljenčke Yanika (Yanika), mešanica za pripravo žitnega obroka brez kuhanja Mul‘c instant (Mul‘c), naravna linija kozmetičnih izdelkov za dojenčke od treh mesecev starosti naprej Nelipot Otrozhizh (Nelipot), ledene kocke La Popsi ​za pripravo osvežilnega napitka brez dodanega sladkorja (La Popsi), bio sadni namazi v štirih okusih Mr. & Ms. Jam (Uroš in Valentina), mešanica za hitro pripravo napitka s kurkumo in kozjim mlekom v prahu Zlati vir mladosti (Zivabowl), šampon za krepitev in rast las, vlažilna krema s kolagenom in serum za obraz (4KIDSANDUS) in linija naravnih čistil za dom Odori (Odori).Štartaj Slovenija je bil skozi leta prepoznan kot družbeno koristen ter odlično zasnovan in izpeljan projekt. Prejel je celo vrsto nagrad, na primer viktorja za posebne medijske dosežke, veliko nagrado za najboljšo celostno komunikacijsko akcijo, nagrado Effie Slovenija 2018, izbran je bil za najboljšo marketinško akcijo v regiji, najbolj inovativno poslovno prakso, uvrščen je bil med najbolj inovativne kampanje na svetu, revija Marketing Magazin pa ga je ustoličila kot medijski projekt desetletja. Na letošnjem Sofu je prejel zlato priznanje za dolgoročno upravljanje z znamko.