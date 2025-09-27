V predoru Golovec je svetila rdeča luč, a to voznikov ni ustavilo

Promet na glavnih avtocestnih odsekih se je v prejšnjem tednu povečal za sedem odstotkov, kar je bistveno nad njegovo siceršnjo rastjo. Ali to nakazuje dolgoročnejši trend znatno večje rasti prometa, še ni znano, ne spreminja pa se dejstvo, da promet raste, avtoceste pa postajajo vse manj prepustne. »V prihodnje bomo morali zelo natančno in aktivno načrtovati večje ceste,« pravi predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. S sedanjimi ukrepi namreč gasimo požar.

Začeli ste širitev štajerske vpadnice, ki je eden najbolj obremenjenih odsekov z vsakodnevnimi zastoji v prometnih konicah. Kako bodo dela vplivala na prometne zamaške in kako jih boste omilili?

Promet bo še naprej potekal po dveh pasovih, ki bosta omogočala vozno hitrost 80 kilometrov na uro. Na njegovo pretočnost v glavni prometni smeri dela ne bodo imela posebnega vpliva. Zaradi skrajšanega pospeševalnega pasu na priključku Domžale pa pričakujemo zgostitve prometa, na kar smo že prej opozarjali.

Koliko časa bodo dela potekala in kdaj se bomo po tretjem pasu vozili?

Dela so se začela v ponedeljek in bodo trajala do 15. decembra. Do takrat se bo uredil sredinski pas, ki bo omogočil na eni strani štiri vozne pasove. Pripravljalna dela bodo potekala pozimi na ali ob odstavnem pasu in prometa ne bodo ovirala. Spomladi pa bomo ob začetku del za tretji pas preusmerili promet na 2 + 2. Zaključek predvidevamo leta 2027.

Profesor Peter Lipar s prometnotehniškega inštituta je dejal, da se bo stanje po vzpostavitvi tretjega pasu izboljšalo. Kritiki pa bodo rekli, da bo to prineslo samo še več prometa.

Število vozil pri slovenskih gospodinjstvih zagotovo ne bo raslo tako hitro, kot je doslej, saj je standard že visok. Tako da se bo s tretjim pasom pretočnost relativno gotovo povečala. S sedanjimi ukrepi gasimo požar. Tretji pas bo k pretočnosti pripomogel, vendar bomo morali v prihodnje zelo natančno in aktivno načrtovati večje ceste. Rešitve pa so predvsem v železniškem prometu in boljšem avtobusnem prometu. Vsi si želimo, da promet v večji meri spravimo na železnice. Na tem se precej dela, tudi z obnovo ljubljanske železniške postaje in obnovami odsekov. Mesta, kot so Domžale, Kamnik, Kranj, Vrhnika, Logatec in Grosuplje, bi morala biti povezana z Ljubljano z bistveno boljšim javnim prometom, tako avtobusnim kot železniškim.

Država snuje dvotirnost prog, vendar je umeščanje v prostor dolgotrajno. Ali pri avtocestah že danes razmišljamo o rešitvah, ki jih bomo čez desetletje potrebovali?

Strokovnjaki so že pred 15 leti opozarjali, da bodo ceste pretesne in da je treba graditi. A nabralo se je ogromno zamud. Umeščanje v prostor je res dolgotrajno. Naj omenim le priključek Dragomer, ki smo ga odprli prejšnji teden. Dela smo začeli leta 2010, pri čemer smo za gradnjo porabili le dve leti, preostali čas je bil namenjen vsem drugim postopkom.

»Če bi vsi postopki potekali brez zapletov in pritožb, je pričakovati začetek pripravljalnih del za širitev primorske avtocestne vpadnice na ljubljanski obroč leta 2026,« ste v Darsu odgovorili na vprašanje o širitvi primorske vpadnice. Kje se zatika pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja?

Ko bo odločba pravnomočna, bomo lahko dokončali projektno dokumentacijo in pripravili razpis za gradnjo. Optimistično pričakujem, da bi konec prihodnjega leta začeli gradbena dela.

Zakaj imamo pri nas te težave pri umeščanju v prostor oziroma kje vi, kot velik investitor, vidite rešitve?

Težave so zaradi zapletenih in dolgotrajnih birokratskih postopkov. Druga okoliščina, ki jo moramo upoštevati, so civilne iniciative. V prejšnji službi v Elektru Ljubljana smo se nekaj let borili za umestitev novega daljnovoda iz Kočevja v Črnomelj, ki je bil krvavo potreben za industrijsko cono. Vendar nam je civilna iniciativa to preprečila. Ta projekt smo naposled opustili. V Darsu se od leta 2021 mučimo s prvim odsekom gradnje južne obvoznice od avtoceste do Novega mesta. Civilna iniciativa nam preprečuje gradnjo prve in druge etape. A ta cesta je v javnem interesu in je nujna.

Upravno sodišče je ugodilo civilni iniciativi.

Upravno sodišče je tožbi ugodilo in razveljavilo gradbeno dovoljenje zaradi uredbe o hrupu, ki jo bo vlada zdaj sprejela. Potem bomo morali dopolniti vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Spraševali ste po dolgoročnih rešitvah za možnost hitrejšega umeščanja v prostor. Mislim, da bi bilo treba s spremembo zakonodaje postopke poenostaviti in pospešiti. Postopki v teku bi se morali hitro rešiti. Sodišče v našem primeru tretje razvojne osi pri Novem mestu ni podalo odločitve dve leti. Zato smo zahtevali, da se postopek pospeši. Zaradi nepredvidljivih in dolgotrajnih postopkov se nam zgodi, kar nam zdaj očitajo, da smo prisiljeni v to, da imamo odprtih več delovišč hkrati. Predstavljajte si, da od leta 2010 do 2023 čakate na gradbeno dovoljenje. Dejstvo je, da v vrsti čaka veliko projektov in njihova časovnica ni odvisna samo od nas, zato v Darsu težko napovemo optimalen vrstni red.

Navezali ste se na raziskavo Nika Gamulina, ki je ugotavljal, da je Slovenija letos doživela najhujši prometni kolaps v zgodovini, vzrok pa je tudi neusklajenost večjih gradbenih projektov. Ste študijo preučili in kaj ugotavljate?

Najbolje bi bilo, da sploh ne bi delali. Ampak potem bi imeli čez dve leti popolno neprevoznost. Ceste moramo obnavljati tudi zato, ker vsak odmik od obnove bistveno povečuje stroške vlaganj v prihodnjih letih. Ceste moramo obnavljati zaradi varnosti in jih moramo širiti, ker promet narašča. V ceste enostavno moramo vlagati. Pri snovanju gradbišč se vedno posvetujemo s strokovnjaki. Gospod Gamulin bi moral poznati prometne zakonitosti. Na oddelku za promet gradbene fakultete so mu povedali, da njegove trditve ne držijo. Zadnji konec tedna, ko je bilo lepo vreme, so bile kolone iz Primorske proti Ljubljani, pa ni bilo nobenih gradbišč. To kaže, da so njegove trditve napačne. Predvsem je napačna trditev, da ne bi smeli delati poleti. Takrat je namreč najmanj prometa med tednom. Dela prilagajamo tako, da čim manj oviramo dnevne migracije, da čim manj oviramo ljudi, ki se vozijo v službo. In teh je poleti bistveno manj. Poleti ob koncu tedna promet stoji povsod po Evropi, ne samo v Sloveniji.

Poudaril bi, da se zelo trudimo skrajšati čas del, čeprav imajo nekateri gradbinci preveč dela in težave z zagotavljanjem kadra. Uvajamo stroge kontrole, da ne bi bilo očitkov, da na gradbišču ni delavcev. Pogosto pa gre v teh primerih tudi za to, kot na primer pri Slovenskih Konjicah, da veliko ljudi dela pod objekti in se jih enostavno ne vidi. Podobno je na Rebrnicah, kjer potekajo dela na viaduktih.

Kaj kažejo zadnji podatki o rasti števila prometa?

Podatki o prometu v prejšnjem tednu kažejo, da se je ta na glavnih odsekih povečal za sedem odstotkov v primerjavi z istim tednom lani. Doslej se je povečeval za približno en do dva odstotka na letni ravni. Ta številka je bila zdaj bistveno večja in moramo počakati, da vidimo, ali bo trend tudi naprej tak.

Kaj se dogaja z varnostjo na avtocestah?

V nedeljo smo imeli štiri vožnje v nasprotno smer. Jaz sem to doživel pred enim mesecem, ko sem se peljal zvečer iz Kranja domov. Vsa križišča smo opremili s signalizacijo, tako da po medijih in na cestah opozarjamo na vožnjo v nasprotno smer, vendar vozniki signalizacije ne upoštevajo. Na primer; v predoru Golovec je svetila rdeča luč, a to voznikov ni ustavilo. Veliko se ukvarjamo z izobraževanjem in informiranjem, da imajo vozniki v podzavesti, kaj se lahko zgodi na cesti.

Zakaj se to dogaja?

Gre za neupoštevanje signalizacije. Letos smo ravno zaradi okrepljene signalizacije preprečili več nesreč. Lani smo imeli dve smrtni žrtvi zaradi vožnje v nasprotno smer. Če letos ne bi bilo nesreče s petimi mrtvimi, ko je voznik spregledal vso signalizacijo, bi imeli precej manj smrtnih žrtev, in sicer tri med motoristi. Te nesreče so tragične. Niso pa bile posledica tega, da bi Dars opustil skrb za varnost. Vlaganje v varnost – kupili smo nove naletne mehove, nove digitalne opozorilne table, povečali opozarjanje z drugimi znaki – ima učinke.

Kako se obnese dinamično prilagajanje hitrosti?

V poskusni fazi imamo nekaj tehničnih izzivov, saj senzorji ne delajo optimalno. Trenutno smo v fazi testiranja. Predvsem pa bomo, ko bo stvar zaživela, potrebovali pomoč policije, da bo nadzorovala upoštevanje prometne signalizacije. Ugotavljamo namreč, da vozniki enostavno ne upoštevajo opozoril za zmanjšanje hitrosti s 130 na 100, 80 ali 60 kilometrov na uro. Še vedno se ne zavedajo, da bi z upoštevanjem teh omejitev vsi hitreje prispeli na cilj. V zadnjem času smo začeli komunicirati slogan »Umirjeno – hitreje do cilja«. To ni zgolj floskula. Pretočnost se ob povečanem prometu z višjimi hitrostmi manjša in nastajajo fantomski zastoji. Tisti, ki ne vozijo disciplinirano, povzročijo, da so zaradi njih vsi kasneje na cilju, tudi oni sami. Ko bomo omejitve upoštevali in vozili umirjeno, brez kampiranja na levem pasu, prehitevanja po desni in vrivanja, bo učinek viden.

Ali se pozna ukinitev avtocestne policije?

S policijo dobro sodelujemo. Policija ima tudi sama težave, saj jih je premalo. A nam pomagajo in se odzivajo, mislim pa, da bi morala imeti na avtocestah močnejše ekipe.

Kako potekajo dela na severnem delu tretje razvojne osi?

Na severnem delu dela potekajo intenzivno. Na odseku med Velenjem in Slovenj Gradcem sta že končana dva sklopa, in sicer Jenina in Gaberke. Sklopa Škalsko jezero in Konovo sta v zaključni fazi. Julija so se začela dela na najdaljšem, najzahtevnejšem in najdražjem odseku Velunja, kjer imamo dva tunela in kar nekaj premostitvenih objektov. Septembra se bo začela gradnja sklopa Škale. Druga faza javnega naročila za sklop Podgorje je v zaključni fazi. Za vse omenjene sklope so gradbena dovoljenja pravnomočna. Prejšnji teden smo dobili še gradbeno dovoljenje za zadnji sklop, torej za Velenje. Po pravnomočnosti bomo začeli izbirati izvajalca.

Cilj ostaja končanje odseka Velenje–Slovenj Gradec do konca leta 2029. Za odsek Šentrupert–Velenje poteka pridobivanje integralnega gradbenega dovoljenja, in ko bo izdano in pravnomočno, upam, da bomo tudi ta odsek kmalu začeli graditi. Na njem še ni končana zgodba s civilnimi iniciativami in posamezniki, ki bodo imeli pripombe.

Pred dvema letoma so se podražile vinjete z argumentom, da Dars potrebuje finančna sredstva za močan investicijski cikel. Ta se še krepi. Ali bo potrebna še kakšna podražitev vinjet oziroma cestnin?

Dars vsako leto predlaga podražitev vinjet. Hrvati, denimo, imajo bistveno višje cene; za pot od Zagreba do Dubrovnika in nazaj plačate skoraj toliko kot za slovensko celoletno vinjeto. Vinjeta po sedanji ceni ne pokriva vseh stroškov, ki jih imamo z gradnjo infrastrukture. Upam, da se bo njena cena prilagodila našim potrebam, kar ne pomeni velike podražitve.

Zaradi pravil Eurostata država ne sme zagotavljati eksplicitnega poroštva za več kot 50 odstotkov vrednosti investicije, denimo za tretjo os. Koliko dolga ima Dars in kje so možnosti za financiranje vseh investicij?

Imamo razmeroma nizko zadolženost. Investicije financiramo iz cestnin in infrastrukturnih pristojbin ter z zadolževanjem na finančnih trgih. Pri upravljanju virov in pridobivanju tudi EU-sredstev smo uspešni.

Na področju avtovleke tovornih vozil so se pojavljali sumi korupcije, kartelnega dogovarjanja, prirejenih razpisov. Hkrati pa tudi očitki o spornih praksah podjetij za avtovleko. Kaj ugotavljate vi, ali in kaj je bilo v preteklosti narobe tako na strani Darsa kot na strani podjetij za avtovleko?

Ob imenovanju sedanje uprave je bila prva naloga, da smo ustanovili novo komisijo, ki se s tem ukvarja. Od takrat pritožb skoraj ni več. Tudi komunikacija, ki smo jo imeli z veleposlaništvi, nam potrjuje, da smo na dobri poti. Postali smo bistveno bolj transparentni, tako da so kršitve redke. Za kršitve so odgovorne vleke brez koncesij, predvsem eno od velikih podjetij, ki smo ga izključili. Ti kršitelji se predstavljajo z lažnimi dokumenti in tudi na druge načine poskušajo goljufati; prejšnji teden so, denimo, kazali cene iz leta 2022.