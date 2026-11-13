V prodajo 15-odstotkov Vzajemne: kdo bo kupec?

Česar Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ni potrdil, so po objavi našega članka o novi strategiji o naložbi v Vzajemni – iz Vzajemne. Največji delničar, to je ZZZS, ki ima 11,2 milijona delnic zdravstvene zavarovalnice, jih je obvestil, da nova strategija predvideva prodajo 15,23 odstotnega deleža, in soglaša z izvedbo prve faze, ki zajema neodvisno cenitev deleža ZZZS v družbi Vzajemna ter zbiranje nezavezujočih ponudb za prodajo deleža. Iz službe za odnose z javnostjo ZZZS so o novi strategiji glede delnic Vzajemne povedali le, da je bil izdajatelj o sklepih obveščen in da »ZZZS kot odgovoren upravljavec javnih sredstev redno presoja načine upravljanja svoje naložbe z namenom zagotavljanja njegove gospodarnosti in dolgoročne vrednosti«. Več niso razkrili, so pa dodali, da ...