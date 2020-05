V Revozu brez dela še 400 ljudi

Renaultova novomeška tovarna Revoza bo od začetka prihodnjega meseca delovala v manjšem obsegu in sicer se bo sedanje število zaposlenih s 3200 zmanjšali za 400 do 450 ljudi, gre za ukinitev polovice tretje (nočne) izmene. Po navedbah iz tovarne je razlog v oceni manjših bodočih naročil, zato se bo dnevna proizvodnja zmanjšala na predvidoma 630 avtomobilov.V Revozu so pred koncem aprila po skoraj šest tednov trajajočem zaprtju tovarne zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa sicer znova zagnali proizvodnjo, najprej v eni izmeni, nato še v dveh. Polovice tretje (nočne) izmene pa ne bodo obnovili. Zaradi tega bo brez ...