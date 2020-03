V senci koronavirusa vojna treh velesil

Kdor se je rodil v časih, ko so bile cene nafte nazadnje tako nizke kot zdaj, že lahko vozi avto s spremljevalcem. Tako nizkih cen nafte namreč ni bilo že vse od sredine leta 2003. To se bo opolnoči gotovo poznalo tudi na bencinskih črpalkah v Sloveniji, ki pa jim je prodaja v zadnjih tednih močno upadla.Cene nafte so se v zadnjih dveh tednih znižale za 40 odstotkov. Upad je posledica verižne reakcije. Naftne države so že v osnovi precenile letošnjo rast povpraševanja, zaradi izbruha koronavirusa pa bo povpraševanje letos celo upadlo. V začetku meseca so se poskušale članice Opeca v razširjeni sestavi še z Rusijo ...