V Sij Metalu Ravne bodo do junija zaposlili 30 delavcev iz Nepala

V dveh največjih koroških družbah skupine Sij, v Sij Metalu Ravne in Sij Ravne Systems, si že dlje časa prizadevajo pridobiti dodatne delavce. Kadrovske sile so zdaj poiskali tudi v Aziji in tako ta teden v družbi Sij Metal Ravne pričakujejo prvih sedem delavcev iz Nepala, do junija letos pa še 23 delavcev, prav tako iz Nepala.

»Z nepalskimi delavci si želimo dolgotrajnega sodelovanja, zato smo zanje pridobili oziroma pridobivamo enotna dovoljenja za prebivanje in delo. Naši novi sodelavci bodo bivali v urejenih namestitvah na Ravnah na Koroškem in na Prevaljah,« so za STA pojasnili v skupini Sij. Vsi delavci, ki prihajajo iz Nepala, bodo zaposleni v Sij Metalu Ravne, sprva na enostavnih delovnih mestih v proizvodnji.

Da bo njihova integracija v delovno in bivalno okolje potekala čim bolj gladko, je skupina Sij z njihovim prihodom seznanila zaposlene v Sij Metalu Ravne na zborih delavcev v začetku leta in prek orodij internega komuniciranja. Glavni direktor Sij Metala Ravne Jernej Močnik pa je z njihovim prihodom seznanil tudi župana obeh občin, kjer bodo bivali, so navedli v skupini Sij.

Še pred njihovim prihodom v Slovenijo so zanje organizirali tečaj slovenščine na daljavo, tečaj bodo nadaljevali tudi po prihodu. Pripravili so jim tudi angleška videonavodila za delo v proizvodnji.

Tečaje angleškega jezika so omogočili tudi zaposlenim v Metalu. »Verjamemo, da se bodo naši novi sodelavci iz Nepala počutili dobro in sprejeto tako v Sij Metalu Ravne kot tudi v lokalnem okolju,« so navedli v skupini Sij.

Skupina Sij ima trenutno v celotni skupini odprtih 220 delovnih mest. Med drugim si v Sij Metalu Ravne in v Sij Ravne Systems prizadevajo pridobiti predvsem metalurge, obdelovalce kovin, izdelovalce kovinskih konstrukcij, pomočnike v tehnološkem procesu, talilce, žerjavovodje, strojne mehanike, mehatronike, električarje pa tudi zidarje, vzdrževalce in podobno.

Vseh teh kadrov na trgu dela že vrsto let kronično primanjkuje, so še navedli v skupini Sij. Ta je lani po konsolidiranih podatkih ustvarila milijardo evrov prihodkov od prodaje, kar je 23,1 odstotka manj kot leto prej, in 18,8 milijona evrov izgube, potem ko je predlanskim vknjižila skoraj sto milijonov evrov čistega dobička.