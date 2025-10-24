V Sij Metalu uvajajo skrajšan delovni čas

Jeklarska skupina Sij nadaljuje z ukrepi za zmanjšanje posledic zaostrenih razmer na trgu. Po tem ko so v Sij Acroniju zaposleni že od septembra nekaj dni na mesec na čakanju, s 1. novembrom do preklica krajši 36-urni delovni čas uvajajo še v Sij Metalu Ravne, so potrdili v skupini Sij.

V Siju pojasnjujejo, da so ukrep že uskladili s socialnimi partnerji in o tem tudi obvestili zaposlene. »V režim skrajšanega delovnega časa bo vključena velika večina od skupaj 924 zaposlenih v podjetju. Tovrstni ukrepi nam omogočajo ohranjanje delovnih mest ob nižjih stroških poslovanja in za zagotavljanje stabilnosti družb.« V družbi Sij Acroni bodo novembra nadaljevali v septembru uvedeno začasno čakanje na delo, in sicer do največ 6 dni na mesec za določene skupine zaposlenih.

Čakanje na shemo

V naši največji skupini so se za tak korak odločili čeprav vlada še vedno ni aktivirala sheme državnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. K temu je Gospodarska zbornica Slovenije vlado ponovno pozvala sredi oktobra. Kot smo razkrili v Delu, je ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport že pripravilo analizo stanja in razmer v podjetjih, ki je lahko po zakonu podlaga za aktiviranje ukrepa subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ministrstvo za delo pa naj bi se na podlagi tega odločilo, ali bo vladi predlagalo aktivacijo ali ne.

Neuradno smo izvedeli, da analiza menda predlaga aktivacijo omenjenega ukrepa skrajšanega delovnega časa za proizvodnjo vozil, plovil in kovin, tekstilno industrijo, proizvodnjo pijač in tiskarstvo. To so dejavnosti, v katerih sta se obseg proizvodnje in število zaposlenih v zadnjem letu zmanjšala. Težave pa je mogoče opaziti tudi v posameznih podjetjih drugih dejavnosti. Analiza predlaga, da bi omenjeni ukrep uvedla za pol leta, kar naj bi podjetjem omogočilo ohranitev delovnih mest. Višina delnega povračila nadomestila znaša 60 odstotkov plače brez prispevkov delodajalca. Vendar to povračilo nadomestila plače ne more biti višje od 50 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače v Sloveniji.

Stabilizacija poslovanja

V Siju pravijo, da še vedno v vseh družbah skupine izvajajo tudi druge aktivnosti in ukrepe za stabilizacijo poslovanja, kot je skrbno upravljanje stroškov, izboljševanje učinkovitosti proizvodnje, vključno z znižanjem neuspele proizvodnje in racionalno porabo energentov, racionaliziramo zaloge in nabavo ter iščemo nove prodajne potenciale z osredotočanjem na izdelke z visoko dodano vrednostjo. Sij nadaljejuje tudi pogovore o doseganju celostne dolgoročne rešitve refinanciranja, ki jo pričakujejo v prihajajočih tednih.