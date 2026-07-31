V Sloveniji julija 0,1-odstotna deflacija

Življenjske potrebščine so bile julija v povprečju za 2,9 odstotka dražje kot pred enim letom. Sezonske razprodaje oblačil in obutve pa so na mesečni ravni največ prispevale k deflaciji – ta je znašala 0,1 odstotka

V primerjavi s prejšnjim mesecem smo zaznali nižjo letno rast cen, in sicer 2,9-odstotno. Julija lani je znašala 2,8 odstotka.

Storitve so se v enem letu podražile v povprečju za 4,6 odstotka in blago za 2,0 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 3,1 odstotka in poltrajno blago za 0,8 odstotka, cene trajnega blaga pa so se znižale za 1,1 odstotka.

K letni inflaciji so največ, 0,9-odstotne točke, prispevale višje cene v skupini stanovanje, voda, električna energija, plin in druga goriva (za 7,3 odstotka). Z 0,6 odstotne točke so sledile podražitve v skupini rekreacija, šport in kultura (za 6,3 odstotka), 0,4 odstotne točke so dodale podražitve v skupini prevoz (za 2,6 odstotka), po 0,2 odstotne točke pa so inflacijo zvišale podražitve alkoholnih pijač in tobaka (za 4,7 odstotka) ter višje cene v restavracijah in nastanitvenih storitvah (za 2,7 odstotka).

Sezonske razprodaje ublažile mesečno rast cen

Cene življenjskih potrebščin so bile v primerjavi z junijem v povprečju nižje za 0,1 odstotka.

Na mesečno deflacijo so najbolj vplivale nižje cene oblačil in obutve. Oblačila so se ob sezonskih razprodajah pocenila za 10,2 odstotka in k deflaciji prispevala 0,5 odstotne točke, obutev pa 0,1 odstotne točke ob znižanju cen za 7,5 odstotka. Po 0,1 odstotne točke so dodali nižje cene storitev ambulantne oskrbe (za 7,8 odstotka), cenejše delovanje osebnih prevoznih sredstev (za 0,8 odstotka) in preostale julijske pocenitve.

Med podražitvami so 0,7 odstotne točke prispevale višje cene počitniških paketov (za 14,3 odstotka), 0,1 odstotne točke pa dražje nastanitvene storitve (za 4,9 odstotka).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila julija 3,0-odstotna (pred enim letom 2,9-odstotna). Mesečna rast cen je znašala −0,3 odstotka.

Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 4,6 odstotka in cene blaga za 2,1 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 3,3 odstotka in poltrajno blago za 1,1 odstotka, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 1,5 odstotka.

Podatki o inflaciji za vse članice EU so na voljo za junij 2026 in dostopni na tej povezavi. Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila junija v članicah EMU 2,8-odstotna (mesec prej 3,2-odstotna) in v članicah EU 2,9-odstotna (mesec prej 3,3-odstotna). Najnižja je bila na Švedskem (1,0-odstotna), najvišja pa v Romuniji (9,2-odstotna); v Sloveniji je znašala 3,7 odstotka.