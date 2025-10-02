  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    V Sloveniji potrebujemo obrat za farmacevtske surovine

    Odpornost države: Avtomobilska industrija mora združiti znanje za razvoj izdelkov dvojne rabe
    Matjaž Čemažar: Vsi proizvajalci, povezani z elektromobilnostjo, smo odvisni od Kitajske. Foto Luka Maček
    Galerija
    Matjaž Čemažar: Vsi proizvajalci, povezani z elektromobilnostjo, smo odvisni od Kitajske. Foto Luka Maček
    Nejc Gole
    2. 10. 2025 | 05:00
    6:36
    A+A-

    Medtem ko se pojavljajo pozivi k večji uporabi lokalnih dobav za evropske avtomobile, predstavniki slovenske avtomobilske industrije opozarjajo na strateško odvisnost od Kitajske pri ključnih materialih in surovinah. S to odvisnostjo pa se ne ukvarjajo le v avtomobilski industriji, ampak tudi v farmaciji.

    Nejc Gole

    Električna mobilnost in elektromotorji so za nas velika priložnost, a balon prehoda na e-mobilnost v avtomobilizmu je bil preveč napihnjen. Težave so bile že v temeljih, opozarja Matjaž Čemažar, predsednik uprave Domela, ki v avtomobilski industriji ustvarja četrtino prihodkov: »Za elektromotorje so strateška surovina magneti redkih zemelj. Na teh materialih temelji celoten zeleni prehod, od vetrnih elektrarn do učinkovitih elektromotorjev in učinkovite rabe električne energije. A to strateško surovino je zahod, Evropa vključno s Severno Ameriko, v zadnjih 20 letih popolnoma prepustil v roke Kitajske. Kitajska je 4. aprila, dva dni po sprejetju Trumpovih carin, uvedla proceduro, v kateri omejujejo izvoz teh materialov, zato smo prepuščeni na milost in nemilost kitajskih uradnikov. Vsi proizvajalci, povezani z elektromobilnostjo, smo odvisni od Kitajske. Zdaj te težave sicer prepoznavamo, tudi z vidika razvojno-raziskovalnih projektov, a vse to prinaša rezultate čez 50 let.«

    Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je v letnem nagovoru v parlamentu EU poudarila strateško samostojnost Evrope pri surovinah, električnih avtomobilih, energiji in tako dalje. »Zame so to samo besede. Mi smo ta trenutek zamudili,« je bil v Delovem podkastu kritičen Čemažar, ki opozarja še na nekonkurenčnost Evrope pri materialih, kot je aluminij, zaradi visokih cen energentov in zaostajanja Evrope pri umetni inteligenci za velesilama ZDA in Kitajsko. »Da o polprevodnikih ne govorimo. Tu so razmere za Evropo kar izzivalne.«

    Izdelki dvojne rabe v avtomobilskem grozdu

    Čemažar stavi na diverzifikacijo poslovanja. V preteklosti so bili 80-odstotno odvisni od motorjev za sesalnike, tudi od avtomobilske industrije niso želeli biti odvisni za več kot tretjino celotnega prometa. Sogovornik dvomi, da bodo v velikih obsegih delali za kitajske blagovne znamke: »Seveda se tudi v sklopu avtomobilskega grozda ACS trudimo. Hitro se prilagajamo novim razmeram in te so vedno povezane s prebojnimi razvojnimi rešitvami. Pomembno je, da vsa podjetja iščemo skupne imenovalce za prebojne potenciale, ki jih bomo lahko ponudili prihajajočim avtomobilskim znamkam.«

    Podjetja iščejo diverzifikacijo tudi v tako imenovanih izdelkih za dvojno rabo. Poročali smo, da je Kolektor Mobility kot potencialni trg rasti prepoznal robotizirane mobilne platforme, ki so uporabni tako v vojaški kot civilni rabi. Prevzeli so že razvoj in industrializacijo stroja za humanitarno razminiranje. Naš načrt je razvoj mobilne platforme za nišne aplikacije za večnamenske zemeljske drone, pojasnjuje direktor Kolektorja Mobility Primož Bešter, ki pri tem vidi velike možnosti za sodelovanje z drugimi podjetji iz avtomobilske industrije: »Ta projekt usklajujemo znotraj grozda avtomobilske industrije. Pomembno je, da gradimo na znanju in izkušnjah, ki jih imamo v Sloveniji, da združujemo znanje in smo aktivni pri razvoju projektov, ki so namenjeni za izdelke dvojne rabe. Z razvojem moramo priti do realnih vozil ter jih začeti tržiti in prodajati.«

    V sodelovanju s podjetji v ACS pripravljamo skupni projekt za razvoj ključnih podsklopov zemeljskih dronov, kot so električni pogonski sistemi, aktuacijski sistemi in senzorika, pravi Bešter: »Visoka tehnična zahtevnost in investicije v razvoj podsklopov bodo predstavljale pomembno podlago za potenciale civilnih dronov oziroma mobilnih robotov, kjer se bo trg v prihodnosti močno povečal.«

    Od Kitajske odvisna tudi farmacija

    Z odvisnostjo od Kitajske pa se ne srečujejo le pri zelenem prehodu, ampak tudi v farmaciji. »Od 80 do 90 odstotkov surovin za antibiotike je proizvedenih na Kitajskem in v Indiji, medtem ko se v Evropi to znanje glede proizvodnje surovin počasi izgublja oziroma se je v zadnjih 30 letih preselilo v Indijo in na Kitajsko,« opozarja izvršni direktor Labene Borut Čeh. »Predstavljajte si, da se meje zapro in uvoz surovin iz Kitajske ali Indije ni več mogoč ali pa je močno omejen in otežen, vaš otrok pa je zbolel za, denimo, vnetjem ušesa in več tednov ne dobi antibiotika. To bi lahko povzročilo hujše zdravstvene zaplete. To je zgolj en primer, saj je uporaba antibiotikov v medicini pogosta in potrebna vsak dan, brez njih sodobne medicine skoraj ni.«

    Tudi farmacija in biotehnologija sta zato po njegovem mnenju strateški panogi in kot taki sodita na področje varnosti in odpornosti, saj sta nujni za zdravje in blaginjo ljudi: »Slovenija ima ogromno znanja med malimi in srednjimi podjetji ter tudi velikimi slovenskimi podjetji, ki lahko pripomorejo k večji samozadostnosti pri dobavah učinkovin in surovin v farmaciji in biotehnologiji. Slovenska podjetja bi se, na primer, lahko povezala, tudi z velikimi podjetji, v projektu nove tovarne za proizvodnjo surovin in učinkovin za farmacevtske proizvode ter tovarne za proizvodnjo za biološka zdravila na mali in srednji skali.«

    Z njim se strinja Boštjan Čeh, predsednik sveta zavoda, ki združuje farmacevtski in biotehnološki ekosistem Biotech Hills: »Druge države se v kritično infrastrukturo na področju farmacije in biotehnologije že usmerjajo. Slovenija ima zaradi znanja edinstveno priložnost. Poleg proizvodnje surovin je pomembno tudi, da postavimo centre za razvoj in raziskave na področju zdravil in tudi prehranskih surovin, saj le tako lahko ostajamo korak pred drugimi in zagotovimo, da da se znanje krepi in ohranja v Sloveniji.«

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pravila oblačenja v šoli

    Učiteljice v pajkicah, ravnatelji v kavbojkah, učenci v trenirkah

    V Sloveniji so pravila od šole do šole različna, a bolj kot o prepovedih je smiselno govoriti o primernosti.
    Saša Bojc 1. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Hišna preiskava

    Sorodnik Hojsovega najemnika naj bi informacije predal preprodajalcu z drogami

    Aleš Hojs in njegov odvetnik Franci Matoz sta očitke o izdaji podatkov Kavaškemu klanu označila za nezakonit politični pregon in razkrila vsebino odredbe.
    Žan Urbanija 1. 10. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Nova predvolilna zveza, ki spreminja igro na levem polu

    Pred kongresom Levice smo se pogovarjali z akterji povezovanja strank v socialno-zeleni-lokalni predvolilni blok
    Uroš Esih 1. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Pogovor

    Novi lastnik na Rogli načrtuje za deset milijonov evrov naložb

    Novi direktor Uniturja Tadej Ružič za to zimo napoveduje več ponudbe tudi po zaključku smučarskega dneva.
    Maja Grgič 1. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Prihajajo državno sponzorirani napadi?

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev lahko podjetja hitreje zaznavajo kibernetskih groženj.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Šport

    Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje

    Sedenje je enako tveganje za zdravje kot kajenje

    Na področju zdravja lahko država marsikaj naredi, največ pa lahko naredimo sami z lastno odgovornostjo do lastnega zdravja.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 10. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Pacienti morajo dobiti potrebne, ne pa želene storitve

    Gostje okrogle mize so razpravljali o učinkovitosti v zdravstvu ter kako jo povečati.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2025 | 12:14
    Preberite več

    Več iz teme

    avtomobilska industrijafarmacijaMatjaž ČemažarPrimož BešterBorut ČehBoštjan Čeh

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Študijsko leto

    Bruci 2025: kaj si želijo, česa jih je strah in kam jih vodi prihodnost (video)

    Bruci razkrivajo svoje želje, pričakovanja in skrbi glede prihodnosti. Kaj pa pravijo dekani?
    2. 10. 2025 | 06:15
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Ikona

    Marina Abramović z največjim projektom kariere – penisi iz balkanskih ritualov

    Začne se s pogrebom Josipa Broza Tita in konča s poročnim slavjem, vmes pa se prepletajo motivi žalovanja, erotike in kolektivnega obredja.
    2. 10. 2025 | 06:02
    Preberite več
    Razno
    Vredno branja

    Piran v primorskih zdrahah: Ti boš govorila, forešta!

    Evropska kulturna dediščina: Društvo Anbot je oživilo srednjeveško tržnico – Zgodbe iz arhiva so vrnile mesto v čase Serenissime
    Boris Šuligoj 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Ortopedija

    V dveh dneh bodo izpeljali kar 12 operacij v živo

    Število ljudi, starejših od 85 let, bo do leta 2050 naraslo za skoraj 400 odstotkov. To pomeni, da bo še več obrabe sklepov in več potreb po protetiki.
    Blaž Kondža 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Razno
    Vredno branja

    Piran v primorskih zdrahah: Ti boš govorila, forešta!

    Evropska kulturna dediščina: Društvo Anbot je oživilo srednjeveško tržnico – Zgodbe iz arhiva so vrnile mesto v čase Serenissime
    Boris Šuligoj 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Ortopedija

    V dveh dneh bodo izpeljali kar 12 operacij v živo

    Število ljudi, starejših od 85 let, bo do leta 2050 naraslo za skoraj 400 odstotkov. To pomeni, da bo še več obrabe sklepov in več potreb po protetiki.
    Blaž Kondža 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    »Ponavadi zavlada panika« (video)

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Sanjate o novem domu? To morate vedeti

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Elektrika

    Nova aplikacija Elektro Ljubljana za hitrejše in enostavnejše postopke

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Slovenske novice 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Sodobne enote brez dodatnih cevi in gradbenih posegov

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ČAKALNE DOBE

    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo