V Sloveniji premoženje v rokah majhnega števila bogatih ljudi

V Sloveniji je približno 200 ljudi, ki imajo med 20 in 100 milijoni dolarjev osebnega finančnega premoženja, kar jih na svetovni ravni uvršča med posameznike z najvišjim premoženjem in kaže na veliko koncentracijo bogastva pri nas. Svetovno finančno premoženje se je lani prvič po 15 letih zmanjšalo, in sicer za štiri odstotke na 255 bilijonov dolarjev, v Sloveniji pa zraslo za dva odstotka, kar je tudi nad rezultati Srednje in Vzhodne Evrope, kjer se je vrednost znižala za odstotek.

Tako ugotavlja poročilo o svetovnem premoženju v letu 2023 (Global Wealth Report 2023), ki ga je pripravil Boston Consulting Group in v katerega je bila vključena tudi Slovenija. Poročilo pri tem razkriva, da individualno finančno premoženje velike večine prebivalstva, to je 1,7 milijona državljanov, ne dosega 250.000 dolarjev.

Bipolarna slika

Izvršna direktorica in partnerka pri Boston Consulting Group Melanie Seier Larsen ugotavlja, da porazdelitev finančnega premoženja v Sloveniji kaže zanimivo, bipolarno sliko: »Približno 40 odstotkov celotnega finančnega premoženja je v lasti tistih z manj kot 250.000 dolarji, medtem ko je v svetovnem merilu teh le 32 odstotkov. Hkrati je na drugi strani opazna velika koncentracija premoženja v rokah majhnega števila zelo bogatih ljudi, ki imajo v lasti več kot sto milijonov dolarjev finančnega premoženja. Ti imajo v lasti 30 odstotkov celotnega finančnega premoženja v Sloveniji, v primerjavi s 13 odstotki na svetovni ravni.« Neto osebno finančno premoženje v Sloveniji se je v obdobju od leta 2017 do konca leta 2022 povečevalo po 6,4-odstotni letni stopnji na sto milijard dolarjev, do leta 2027 pa naj bi se povečevalo po 6,1-odstotni letni stopnji.

Seier Larsenova še opaža, da Slovenija glede na raziskavo izstopa z nekoliko negativnim trendom pri porazdelitvi finančnega premoženja, saj depoziti in gotovina predstavljajo približno polovico celotnega premoženja Slovencev, kar je precej nad vzhodnoevropskim in svetovnim deležem. »Medtem pa se zmanjšujeta tako delež delnic kot tudi dolgoročnega življenjskega in pokojninskega varčevanja, kar lahko v okolju tako visoke inflacije povzroči izgubo realne vrednosti osebnega premoženja,« je še pojasnila.

Stvarno premoženje

Finančno premoženje sicer ne vključuje stvarnega premoženja, kot so nepremičnine, premičnine, plemenite kovine in podobno. Kar pa zadeva stvarno premoženje, je po podatkih družbe BCG njegova vrednost v Sloveniji med letoma 2017 in 2022 rasla po 7,1-odstotni letni stopnji in dosegla približno sto milijard dolarjev. Po napovedih se bo stvarno premoženje do leta 2027 v povprečju povečeval za 5,6 odstotka na leto in doseglo 200 milijard dolarjev.

Globalni podatki raziskave kažejo, da se je na splošno finančno premoženje posameznikov lani prvič po 15 letih zmanjšalo, a napoved za prihodnjih pet let nakazuje ponovno rast kot pred vojno v Ukrajini.