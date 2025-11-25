V spomin: Miran Marussig (1932–2025)

Diplomirani inženir gradbeništva Miran Marussig nas je ta mesec zapustil. Za seboj je pustil velik pečat v slovenskem prostoru ter v spominih številnih sodelavcev in prijateljev.

Miran je bil velik inženir, sodeloval je pri številnih večjih, pa tudi manjših projektih na slovenskih cestah. V sedemdesetih letih je bil eden od tvorcev sodobnih cest pri nas ter začetnik razvoja našega avtocestnega sistema. Z izrazitim čutom za organizacijo in veliko strokovnostjo je ustvaril sisteme, ki so še dolgo delovali in na koncu rezultirali v izgradnji našega avtocestnega sistema.

Sodeloval je pri pripravi prvih osnov, strokovnih gradiv, navodil in tehničnih specifikacij za gradnjo cest, posebno avtocest. V začetku osemdesetih let je bil prvi človek »cestarije«, ko je vodil Združena cestna podjetja. To je zahtevalo široko poznavanje cestne stroke, od rednega vzdrževanja obstoječih cest do izgradnje novih avtocestnih odsekov.

Vodil je gradbeni komite v slovensko-avstrijski komisiji za izgradnjo predora Karavanke in tako prispeval velik delež k izgradnji tega ključnega cestnega objekta na vhodu v Slovenijo. V zvezi z osimskimi sporazumi o dokončni določitvi meje med Italijo in Jugoslavijo je vodil izgradnjo osimskih cest, ki so bile pogoj za uveljavitev teh sporazumov.

Miran je bil kompleten inženir, saj je obvladal stroko na področju projektiranja, pa tudi gradnjo, pri kateri je še v svojih sedemdesetih letih izvajal gradbeni nadzor.

Miran je imel tudi drugo stran življenja. Bil je velik ljubitelj slovenskih gora in aktivni raziskovalec slovenskega podzemlja. Kot jamar je v petdesetih letih sodeloval pri vodenju Društva za raziskovanje jam Ljubljana. Bil je tudi dober literat. Njegovi številni prispevki so bili objavljeni v Planinskem vestniku in jamarski literaturi ter bili dostikrat polni humorja.

Ne nazadnje smo njegovi prijatelji izgubili izredno družabnega človeka, ki je z organizatorskimi sposobnostmi, aktivnim delovanjem in motivacijo skrbel za čudovito vzdušje na planinskih in smučarskih izletih ter morskih križarjenjih.

Miran, hvala ti za vse, kar si dal slovenskim cestam, slovenskim jamam, čudoviti literaturi in vsem nam, ki smo imeli srečo, da smo lahko pod tvojim vodstvom delali in se družili s teboj!