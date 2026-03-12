V središču viharja: kaj pomeni vojna z Iranom za Dubaj

Mesto, ki se je uveljavilo kot metropola miru in stabilnosti, je zdaj na preizkušnji, saj so interesi Združenih arabskih emiratov ogroženi.

Na Palm Džumeira, luksuznem umetnem otoku, ki simbolizira razkošje Dubaja, so turisti in prebivalci ponoči opazovali rakete in prestreznike, ki so razsvetljevali nočno nebo, spektakel, o katerem je eden od opazovalcev dejal, da se zdi, »kot bi gledali Vojno zvezd«. Nekateri gostje so bili tako zaskrbljeni zaradi grožnje, ki jo predstavlja iranski poskus zaostrovanja vojne z Izraelom in ZDA, da je eden od hotelov s petimi zvezdicami svojo plesno dvorano v pritličju začasno spremenil v improvizirano spalnico. V mestu, ki je v zadnjega pol stoletja postalo sinonim za gospodarsko dinamiko, so se med tuljenjem siren in pogostimi opozorili, naj se ljudje umaknejo v zaklonišča, ulice hitro izpraznile. Letališče v Dubaju, ki je najbolj prometno na svetu, je po prvih iranskih napadih odpovedalo na ...