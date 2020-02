V Talumu razbijajo mite s prikazom tehničnih poklicev

Da v slovenski industriji manjka tehničnega kadra, je jasno nekaj let. V Talumu pa so si z dolgoročno politiko kadrovanja že pred tem začrtali različne aktivnosti, s katerimi bodo v svoj kolektiv na delovna mesta, ki zahtevajo tehnična znanja in veščine, pritegnili mlade sodelavce. Tako so v tovarni aluminija pred skoraj desetletjem pripravili prvi Praktični prikaz poklicev, to soboto pa so opravili že deveti krog.V Talumu se zavedajo, da je treba ljubezen do poklica zasejati že med osnovnošolce, zato vabijo šolarje zaključnih razredov osnovne šole iz vse Slovenije, posebej pa se osredotočajo na bližnje regijske šole. ...