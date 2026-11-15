Nova pocenitev na črpalkah: vladi za zdaj ne bo treba poseči po dodatnih ukrepih

Cene pogonskih goriv se bodo v torek znova opazno znižale, a bo pocenitev nekoliko zmernejša kot prejšnji teden. Predvidoma se bo bencin pocenil za okoli šest centov, dizelsko gorivo pa za približno pet centov, kažejo naši izračuni ob pomoči umetne inteligence. Pri polnjenju 50-litrskega bencinskega rezervoarja to prinaša okoli tri evre prihranka, pri dizelskem gorivu pa pol evra manj, če z obiskom črpalke počakate do torka. Cene bencina se bodo s to pocenitvijo že približale ceni pred izbruhom energetske krize, konec februarja letos. Seveda pa so pogonska goriva zdaj opazno manj obremenjena z davki, kot so bile ob koncu zime. Gibanje borznih cen pogonskih goriv v drugi polovica tedna sicer nakazuje, da bi se lahko pocenitve ob naslednji prilagoditvi ustavile ali pa bo vsaj popravek ...