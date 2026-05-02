V torek pričakovati podražitev pogonskih goriv

Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunu Financ v torek zvišale. Ob podaljšanem ukrepu odpravljene okoljske dajatve bo po njihovi oceni bencin dražji za približno šest centov in bo stal okoli 1,70 evra na liter, dizel naj bi se podražil za približno osem centov na 1,79 evra, kurilno olje prav tako za osem centov na 1,43 evra.

Pri oceni predvsem dizla in kurilnega olja so tokrat pri Financah dodatno previdni, saj se je ob prejšnji napovedi v podatke prikradel šum, zato so tudi tokrat možna večja odstopanja. Izračuni pa po njihovih navedbah veljajo ob predpostavki, da bo okoljska dajatev še naprej na ničli. Vlada namreč v zadnjem mesecu in pol okoljske dajatve ni zaračunavala, ukrep pa poteče s ponedeljkom. V primeru ponovne uvedbe omenjene dajatve bi cene lahko poskočile za nekaj centov več, so dodali.

Kot so pojasnili, so naftni trgi ob koncu aprila znova močno zanihali, kar se bo odrazilo pri določanju regulirane cene goriv. Zadnji dan aprila je sod nafte brent dosegel najvišjo raven od izbruha iranske vojne, cena je presegla 126 dolarjev, kar je bilo najvišje po letu 2022. Glavni povod za skok pa so bila poročila, da se ZDA pripravljajo na večmesečno podaljšanje blokade Irana. Dodatno negotovost je v trg vnesla tudi odločitev Združenih arabskih emiratov, da s 1. majem po skoraj šestih desetletjih zapuščajo naftni kartel Opec.

Valutni par evro dolar tokrat po oceni Financ ne bo pomembnejši dejavnik. Kljub zadnjim zasedanjem centralnih bank se je evro med 24. in 30. aprilom gibal podobno kot dolar, zato gibanje tečaja ne bo bistveno vplivalo na oblikovanje nove regulirane cene, so še navedli.