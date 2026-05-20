Za več poguma v poslu: rešitev, ki podjetjem odpira vrata

Podjetja danes iščejo ravnotežje med rastjo poslovanja in učinkovitim obvladovanjem tveganj v celotni vrednostni verigi. Podjetjem iz različnih panog lahko pomaga mednarodna kreditna zavarovalnica ACREDIA, ki z lokalno prisotnostjo in globalno mrežo podpira varovanje likvidnosti, zmanjševanje slabih terjatev ter varnejše načrtovanje rasti.

Kot del skupine Allianz Trade, vodilne svetovne kreditne zavarovalnice, ACREDIA združuje poznavanje regionalnega trga z mednarodnimi podatki in strokovnim znanjem na področju upravljanja tveganj. Podjetja lahko tako izkoristijo dostop do poglobljenih informacij o kreditni sposobnosti, strokovnega upravljanja tveganj ter globalne mreže, ki zagotavlja varnost pri domačih in mednarodnih poslovnih transakcijah.

Lokalna ekipa, osebna podpora, hitre odločitve

ACREDIA ima v Sloveniji izkušeno lokalno ekipo in velik poudarek namenja tesnim osebnim odnosom s strankami. Neposredna komunikacija s podjetji, bankami in partnerji omogoča poglobljeno razumevanje potreb slovenskega trga. Hitri postopki odločanja in odzivni časi ter prilagojeno svetovanje zagotavljajo, da družba namesto standardiziranih rešitev zagotavlja rešitve, ki so natančno prilagojene specifičnim potrebam posameznih strank.

»Zlasti v gospodarsko zahtevnih časih podjetja potrebujejo partnerja, ki razume tveganja, zgodaj prepozna trende ter odločitve sprejema transparentno in hitro,« je povedal Michael Kolb, izvršni direktor skupine ACREDIA. »Naša prednost je v kombinaciji lokalne prisotnosti in mednarodnega strokovnega znanja. Na tem gradimo zaupanje in podjetjem zagotavljamo večjo predvidljivost pri poslovanju.«

Družba ACREDIA kreditnega zavarovanja ne razume zgolj kot zaščito pred neplačili, temveč kot strateško orodje, ki podpira rast, financiranje in stabilnost poslovanja.

Rešitve za varno poslovanje in trajnostno rast

ACREDIA podjetjem v Sloveniji ponuja širok nabor rešitev za upravljanje tveganj in terjatev:

Kreditno zavarovanje pomeni zaščito pred slabimi terjatvami doma in v tujini ter varuje likvidnost podjetja. Podjetja tako pridobijo večjo varnost pri poslovanju z odloženim plačilom in lahko na nove trge vstopajo z manj težavami.

povečujejo finančno prilagodljivost ter podjetjem pomagajo učinkoviteje izkoriščati njihove kreditne linije.

Bonitetne informacije in analize tveganj zagotavljajo trdno podlago za sprejemanje premišljenih poslovnih odločitev, zlasti pri mednarodnem poslovanju in izvozu.

Vse rešitve so modularne in jih je mogoče prilagoditi velikosti podjetja, panogi ter zahtevam posameznih trgov.

Mednarodna izterjava dolgov – globalna in učinkovita

ACREDIA nudi mednarodno upravljanje terjatev, ki podjetjem prinaša pomembno dodano vrednost. Prek globalne mreže lokalnih strokovnjakov družba zapadle terjatve v več kot 50 državah obravnava strokovno, skladno z lokalno zakonodajo in ob upoštevanju kulturnih posebnosti. Glavni prednosti za stranke sta centralizirano upravljanje procesa in enotna kontaktna točka, ki nista odvisna od lokacije dolžnika.

ACREDIA učinkovito in transparentno podpira celoten proces, od izvensodne izterjave do pravnih postopkov. To zmanjšuje notranje administrativne obremenitve in podjetjem omogoča, da se osredotočijo na svojo osnovno dejavnost.

»Za naše stranke to pomeni eno točko stika in enoten proces tudi pri mednarodnih terjatvah,« pravi Kolb. »To je pomembna prednost, zlasti v mednarodnem poslovanju.«

Partner za dolgoročni uspeh

ACREDIA želi s svojo jasno umestitvijo na lokalni, regionalni in mednarodni ravni postati dolgoročni partner za stabilnost in rast slovenskih podjetij. Cilj družbe je narediti tveganja transparentna in obvladljiva, podpirati podjetja pri sprejemanju premišljenih odločitev ter omogočati trajnostno rast.

S kombinacijo prilagojene podpore na terenu, poznavanja regionalnega trga in globalne prisotnosti je ACREDIA zanesljiv partner v čedalje bolj kompleksnem gospodarskem okolju.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.