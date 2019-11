V Uniji gospodarsko razpoloženje v novembru rahlo navzgor

Ljubljana – Kazalnik gospodarskega razpoloženja (ESI) v evrskem območju se je v novembru rahlo izboljšal (s 100,8 na 101,3 točke), in sicer predvsem po zaslugi nekaj večjega zaupanja potrošnikov in menedžerjev v trgovini na drobno. Na drugi strani zaupanje na področju trgovine in storitev ostaja nespremenjeno, bolj pa je upadlo na področju gradbeništva, ugotavlja evropska komisija.



Naraščanje gospodarskega pesimizma, ki traja od začetka lanskega leta, se je tako ta mesec vsaj začasno ustavilo, in sicer na ravneh povsem blizu dolgoletnega povprečja. Med večjimi evrskimi državami se je kazalnik zaupanja izboljšal zlasti v Španiji, nekaj manj pa v Franciji in Nemčiji.



Na ravni celotne Unije je bilo izboljšanje gospodarskega razpoloženja ta mesec nekoliko bolj izrazito (z 99,1 na sto točk), predvsem po zaslugi izboljšanja v Združenem kraljestvu in na Poljskem.