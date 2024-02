V upravo Vzajemne Matija Šenk in Alja Markovič Čas

Nadzorni svet Vzajemne je za novega predsednika uprave imenoval Matijo Šenka, ki bo mandat nastopil v petek, 1. marca 2024. Ob njem bo v upravi Vzajemne ostala članica Petra Mezgec, po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) za opravljanje funkcije članice uprave pa se jima bo pridružila še nova članica uprave Alja Markovič Čas, ki je bila prav tako imenovana na včerajšnji seji, so sporočili iz Vzajemne.

Alja Markovič Čas potrebuje še dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (AZN). FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Trenutnemu predsedniku uprave Alešu Mikelnu in članu uprave Nevenu Cvitanoviću se bo s 1. marcem 2024 mandat zaključil.

»Z veseljem sprejemam izziv vodenja Vzajemne. Iskreno verjamem, da bomo na trdnih in zdravih temeljih lahko v naslednjem obdobju nadaljevali z dobrim delom. Zavarovalnica tudi po spremembi obsega poslovanja, ki se je z januarjem zaradi prenehanja izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zmanjšalo, ohranja stabilnost in visoko kapitalsko ustreznost,« je pred nastopom svojega mandata, kot so sporočili iz Vzajemne, dejal Šenk.

»Moj cilj je, da Vzajemna ostane prva izbira na trgu med ponudnicami dodatnih zdravstvenih zavarovanj. Verjamem, da bomo to lahko dosegli, saj konkurenčnost svojih zavarovalnih produktov dopolnjujemo z odličnimi asistenčnimi storitvami, kar našim zavarovancem zagotavlja izvrstno izkušnjo in občutek varnosti,« je zagotovil.