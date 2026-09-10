V Zagrebu že vozijo robotaksiji brez voznika v vozilu

Na zagrebških javnih cestah so danes, 10. septembra, začeli preizkušati robotaksije brez voznika oziroma varnostnega operaterja v vozilu. Testne vožnje z vabljenimi potniki potekajo na 22-kilometrski progi med sedežem družbe Verne, enim glavnih poslovnih območij mesta in zagrebškim letališčem Franjo Tuđman, poroča Jutarnji list.

Gre za naslednjo fazo uvajanja avtonomnih vozil v hrvaški prestolnici. Družbi Verne in Pony.ai preizkus predstavljata kot prvo vožnjo robotaksijev s potniki na evropskih javnih cestah, pri kateri v vozilu ni varnostnega operaterja. Neodvisne potrditve te navedbe za zdaj še ni.

Vožnje še niso del komercialne ponudbe. Uporabniki jih ne morejo naročiti niti v aplikaciji Verne niti prek Uberja. Družbi napovedujeta, da bosta območje testiranja v prihodnjih mesecih postopoma razširili na celotno območje sedanje zagrebške storitve. Pony.ai navaja, da preizkus poteka skladno s hrvaškimi predpisi in potrebnimi dovoljenji.

Prvi Verneov komercialni robotaksi v Evropi vozi po Zagrebu. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Do preizkusa brez operaterja

Verne je komercialno storitev avtonomnih prevozov v Zagrebu uvedel aprila 2026. V avtomobilu je bil doslej navzoč licencirani operater, ki je spremljal vožnjo in bi po potrebi lahko prevzel nadzor.

Prvi Verneov komercialni robotaksi v Evropi vozi po Zagrebu. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Od avgusta je takšne vožnje mogoče naročiti tudi prek aplikacije Uber, in sicer v kategorijah UberX ali Comfort. Ta komercialna storitev še naprej poteka z operaterjem v vozilu; novi preizkus brez operaterja je ločen in omejen na vabljene potnike. Uber je to ureditev opisal ob avgustovski uvedbi storitve.

Avtonomno tehnologijo zagotavlja kitajska družba Pony.ai, Verne je lastnik in upravljavec voznega parka, Uber pa omogoča dostop do storitve prek svoje platforme. Partnerstvo so družbe napovedale 26. marca 2026. Uberjeva prvotna napoved je predvidevala začetek v Zagrebu in poznejšo širitev v druga evropska mesta.

Junija letos so predstavljali robotaksi brez volana. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Po podatkih podjetij so vozila od aprila prevozila več kot 200.000 kilometrov in opravila več tisoč komercialnih voženj. Povprečna ocena potnikov naj bi znašala 4,7 od petih. Gre za podatke družb, ne zbirko neodvisnih mnenj.

»Prehajamo od avtonomne vožnje z operaterjem v vozilu k vožnjam povsem brez voznika. To je pomemben mejnik pri širitvi avtonomne mobilnosti v Evropi,« je dejal glavni izvršni direktor Vernea Marko Pejković.

Predstavljanje projekta robotaxija Verne. FOTO: Goran Mehkek/Cropix

Ustanovitelj in glavni izvršni direktor Pony.ai James Peng pa je zagrebški preizkus označil za pomemben korak pri mednarodni širitvi družbe in preverjanju njene tehnologije v evropskih prometnih razmerah.