V zakulisju burne Zuckerbergove stave na umetno inteligenco

Leto notranjih nemirov, spreminjajočih se prioritet in ogromnih izdatkov v podjetju Meta je pretreslo zaposlene in vlagatelje.

Letos poleti je Mark Zuckerberg skušal speljati vrhunskega raziskovalca umetne inteligence svojemu tekmecu OpenAI, ko je izvedel, da je njegova tarča zbolela. Tako je poleg astronomske plače ta tehnološki velikan in milijarder ponudbi dodal še osebno noto: lastnoročno dostavo domače juhe. Takšne osebne geste enega najbogatejših ljudi na svetu so le del brezkompromisne, vseobsegajoče stave, ki jo je Zuckerberg letos sklenil, da bi svojo platformo družbenih omrežij spremenil iz zaostale v vodilno na področju umetne inteligence. V brezglavem hitenju, da bi razvil tisto, kar sam imenuje »osebna superinteligenca«, in v tekmi z OpenAI in Googlom Zuckerberg vlaga milijarde dolarjev v gradnjo infrastrukture, ki bi mu lahko pomagala uresničiti njegove ambicije, hkrati pa z gromozanskimi plačami in ...