Kako bodo superračunalniki podprli gospodarstvo (VIDEO)

Razvoj umetne inteligence (UI) v zadnjem letu doživlja izjemne preboje, ki vplivajo na poslovne modele, delovna mesta in konkurenčnost podjetij. To je moto dogodka, ki ga organizira Slovenski državni holding (SDH) skupaj s soorganizatorjem Delo mediji in strokovnim partnerjem Institutom Jožef Stefan.

Branko Bračko, predsednik uprave SDH, je v uvodnem nagovoru med drugim povedal: »Digitalna preobrazba, inovacije in odgovorna uporaba umetne inteligence so pomembne pri delu družb v portfelju. Pričakujemo, da bodo družbe umetno inteligenco vključevale v poslovne procese. Zaupanje uporabnikov mora biti enako ali še bolj pomembno kot sam tehnološki napredek.« To je bil njegov prvi javni nastop od nastopa funkcije.

Umetna inteligenca se razvija eksponentno

Marko Grobelnik, vodilni raziskovalec umetne inteligence iz odseka za umetno inteligenco Instituta Jožef Stefan: »Umetna inteligenca doživlja eskponentno rast. Ta se ni začela včeraj, pač pa traja že nekaj časa. Podjetje Anthropic je nastalo leta 2023, zdaj ima že 65 milijard dolarjev prihodkov. Lahko bi se zgodilo, da bi Anthropic v nekaj letih po prihodku presegel Microsoft, kar se zdi neverjetno. To področje se bo razvijalo, dokler bo vsaj nekaj parametrov imelo eksponentno rast.«

Udeleženci izobraževanja SDH FOTO: Voranc Vogel

Grobelnik je v svojem predavanju predstavil 11 plasti uvajanja in uporabe umetne inteligence. Veriga je sestavljena: redke zemlje, energija, čipi GPU, podatkovni centri, podatki, algoritmi, modeli, okolje modela, agenti, aplikacije, fizična umetna inteligenca. Grobelnik je razložil ekosistem umetne inteligence in kje je Slovenija v tem sistemu. Aplikacije so plast, kjer se dodaja vrednost in se služi denar.

Kako bodo superračunalniki podprli naše gospodarstvo

Izr. prof. dr. Slavko Žitnik, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani: »Tovarno umetne inteligence bomo razvijali še nekaj let. Zakaj je pomembno, da imamo Tovarno umetne inteligence? Evropa mora biti samozadostna. Vsaka država ne bo imela svoje Tovarne umetne inteligence, Slovenija jo ima, v Evropi jih je 19. Zgraditi bo potrebno SLAIF. Kaj bo Tovarna ponujala? Razvijali bodo prototipe, komponente, ki jih bodo podjetja lahko uporabljala v svojih produktih. Cilj je tudi odpravljati otoke znanja, opravljati svetovanja in podobno. Tovarna umetne inteligence je razvila že nekaj modelov umetne inteligence na področju strojnega vida, pametne proizvodnje in podobno. Tovarna umetne inteligence je opravila denimo 98 izobraževanj. Kapaciteta FRIDE je dvakrat močnejša od VEGE, nova VEGA pa bo 15 močnejša od FRIDE. Investicija v FRIDO je stala 6 milijonov evrov, VEGA v Mariboru pa bo stala okrog 100 milijonov evrov.«

Umetno inteligenco uvesti v mala in srednja podjetja

Marko Štefančič, direktor konzorcija Kompetenčni center za UI Slovenije in prenos v procese, produkte in konkurenčno prednost podjetij (KCUI). »Kompetenčni center je bil ustanovljen letos, cilj pa je uvedba umetne inteligence v podjetja, posebej za mala in srednja podjetja. Tri vrzeli uvedbe. Vrzel upravljanja, vrzel merjenja in izvedbena vrzel. Prihranjen čas še ni poslovni rezultat.«