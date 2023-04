Vabljeni na NOVE IZZIVE 2023

Spoštovane bralke, spoštovani bralci,

na prejšnjih uspešnih konferencah Novi izzivi smo se strinjali, da je digitalizacijo storitev najbolj pospešil covid-19. Danes z zadovoljstvom ugotavljamo, da se razvoj z digitalizacijo na številnih področjih nadaljuje – tudi v Sloveniji. Vendar, ali so akterji napovedi glede obsega in smeri novosti v plačilnih storitvah in uporabi podatkov uresničili? Pri čem da in kje ne? In predvsem, kakšne so koristi razvojnih novosti za uporabnike – podjetja, ustanove, državo in seveda potencialno tudi za vsakega kupca blaga in storitev v vsakdanji rabi?

Vabimo vas, da se nam tudi letos pridružite na konferenci Novi izzivi, ki bo 1. junija v kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Osrednji tematiki konference bosta digitalizacija storitev na področjih brezgotovinskega plačevanja ter izkušnje in zadovoljstvo uporabnikov. V živo boste lahko sodelovali ob predstavitvah letos posebej bogatega nabora odličnih gostov iz Slovenije in tujine. Z veseljem vam razkrivamo, da bodo zelo privlačne tematike segale od področja znanstvenih ozadij človeških odločitev, svetovnih novosti in trendov v plačilnih storitvah, področij uporabe ter varnosti osebnih podatkov in še več – do seveda v poslu tudi v javnem sektorju ključne in pereče teme – upravljanja celostnih izkušenj uporabnikov. Program je letos še posebno obširen.

Pregledali bomo in se med drugim z govorniki pogovorili o:

novostih vodilnih svetovnih ponudnikov plačilnih storitev pri sklepanju poslov in plačevanju,

napovedih, kako ne bo le finančna industrija, temveč bodo vsi udeleženi v nakupnih procesih tekmovali in sodelovali za naklonjenost kupcev pri brezgotovinskem plačevanju v trgovinah, lekarnah, restavracijah, na recepcijah, v prometu, pri nakupih po spletu,

tem, kakšne so novosti v evropskih predpisih o digitalni operativni odpornosti, dopustnih prodornih načinih obdelav osebnih podatkov, upravljanju digitalnih identitet, storitvah zaupanja,

aktualnostih pri varstvu podatkov in informacijski varnosti v dobi novih tehnologij, priporočilih revizij informacijskih sistemov

ter seveda predvsem o tem, kaj bomo v prihodnje od novosti v pogledu cen, varnosti in novih možnosti imeli uporabniki.

FOTO: Depositphotos

Novi izzivi ponujajo edinstveno priložnost za prepletajočo obravnavo za vse deležnike v verigi digitalnih transakcij – banke, zavarovalnice, izvajalce plačilnih in zvestobnih transakcij, sistemske integratorje, ponudnike storitev IKT, trgovce, gostince, prevoznike, organizatorje prireditev in druge sprejemalce plačil, vključno z javno upravo in občinskimi strokovnimi službami, ter tudi druge deležnike v finančni industriji in v storitvenih dejavnostih na splošno.

Nove izzive bodo s svojim sodelovanjem poudarili tudi predstavniki Banke Slovenije, Združenja bank, FURS, zbornic in panožnih združenj.

Prisluhnili boste lahko zanimivim predstavitvam in pogovorom, predvsem pa boste lahko tudi postavili in dobili odgovore na svoja vprašanja. Hkrati boste lahko ob prijazni postrežbi srečali znance in sklenili nova poznanstva. Presenečenje smo vam pripravili kar na začetku, zato vabljeni k pravočasnemu prihodu in registraciji.

Veselimo se vnovičnega srečanja z vami 1. junija na Brdu pri Kranju in vas vabimo, da si vstopnice zagotovite že zdaj!

Mag. Matija Vojsk, MBA, vodja prireditvenega odbora

Spletna stran konference: https://nidfs.uradni-list.si/

Naročnik oglasne vsebine je Uradni list d.o.o.