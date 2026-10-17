Val UI šele vstopa v najbolj eksponentno fazo

Bogovi na svetovnih finančnih trgih so po izjemnem začetku leta s skoraj 20-odstotnimi donosi delnic namesto nepozabne rojstnodnevne zabave ob četrti obletnici UI-bikovskega trga očitno raje uprizorili reprizo julijskega scenarija s panično razprodajo delnic polprevodnikov, spominskih čipov in UI-infrastrukture. Zeusova strela je namreč že drugič v nekaj mesecih udarila v korejske traderje kimchi kamikaze, ki običajno operirajo s približno dvakratnim finančnim vzvodom. Kot vedno se je vse začelo z na videz nedolžno korekcijo, ki je sprožila val prisilnih likvidacij vlagateljev in preplah na korejskem trgu. Kljub neusmiljeni razprodaji, ki je korejske turboreaktivne delnice potisnila že 30 odstotkov pod junijski vrh, te od začetka leta še vedno doživljajo približno 50-odstotno rast. Pa naj ...