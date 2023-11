Valentin Hajdinjak je odstopil

Medtem ko še konec oktobra prvi nadzornik Darsa Andrej Šušteršič ni videl razlogov za razrešitev predsednika uprave upravljalca avtocest Valentina Hajdinjaka zaradi domnevnih nepravilnosti pri poslih z avtovleko težkih vozil, je ta sam podal odstop. Začasno bo na vrhu Darsa David Skornšek.

Valentin Hajdinjak je nadzornemu svetu podal odstop z mesta predsednika uprave Darsa, ki so ga nadzorniki sprejeli. Nadzorni svet je za predsednika uprave upravljalca avtocest za šest mesecev imenoval Davida Skornška, dosedanjega člana uprave Darsa, pristojnega za finance in računovodstvo.

Forenzična preiskava

Nadzorni svet je znova obravnaval razkritja Pop TV o domnevnih nepravilnostih, in sicer glede suma korupcije – televizija je objavila posnetek Roka Snežiča, ko prejema 5000 evrov –, domnevnih nepravilnosti pri javnih razpisih in sumih kartelnega dogovarjanja na področju avtovleke težkih vozil. »V zvezi s tem je sprejel sklep o izvedbi forenzične revizije določenih poslov, v nadaljevanju pa sprejel vsebino poročila svojih aktivnosti, ki jih bo 8. novembra 2023 poslal Slovenskemu državnemu holdingu,« so sporočili z Darsa po seji nadzornega sveta.

Hajdinjak je bil predsednik uprave Darsa, ko so se domnevne nepravilnosti zgodile. V Darsu so sicer zanikali vse navedbe o podkupovanju, tako Hajdinjak kot ostali člani uprave so zatrdili, da ne poznajo Roka Snežiča, da z njim nikoli niso govorili ali se celo dogovarjali o katerem koli poslu.

Uprava ni nadzirala zaposlenih

Šušteršič je v izjavi prejšnji mesec, ko so nadzorniki prvič obravnavali domnevne nepravilnosti, dejal, da se zadeva vleče že od leta 2020, ko je Dars nadziral nadzorni svet v drugi sestavi, uprava Darsa pa »ni skrbno nadzirala zaposlene navzdol«. Po njegovem je bil problem ta, da »so bili na delovnih mestih ljudje, ki so delali samovoljno«.

Odstop Hajdinjaka utegne imeti tudi širše politične posledice. Hajdinjak je bil nekdaj podpredsednik NSi in je na čelu Darsa ostal tudi po prihodu vlade Roberta Goloba. Do danes. Ostali člani uprave – razen delavskega direktorja Rožleta Podborška – Lidija Kegljevič Zagorc, Andrej Ribič in Skornšek, so svoje mandate začeli v začetku tega leta.