Varčevanje ni iz mode. Le dobilo je nov pomen

kako poskrbeti, da bodo prihranki ostali varni in hkrati služili svojemu namenu?

Čeprav se pogosto pogovarjamo o investicijah v sklade in drugih oblikah nalaganja, ostaja bančni depozit ena najbolj razumljivih in predvidljivih oblik upravljanja prihrankov. Njegova največja prednost je preprostost – sredstva so vezana za vnaprej določeno obdobje, obrestna mera je znana vnaprej, varčevalec pa natančno ve, kaj lahko pričakuje ob zaključku vezave.

Mnogi Slovenci imajo še vedno pomemben del svojih prihrankov na transakcijskih računih, kjer sredstva pogosto ne ustvarjajo omembe vrednega donosa. Ob tem inflacija dolgoročno zmanjšuje kupno moč denarja, zato je smiselno razmisliti o možnostih, ki lahko prihrankom zagotovijo večjo vrednost.

Prav zato so depoziti pogosto prvi korak pri urejanju osebnih financ. Namenjeni so posameznikom, ki želijo svoje prihranke zaščititi pred nepremišljenimi impulzivnimi nakupi, obenem pa ustvariti dodaten donos. Takšna sredstva so lahko finančna rezerva za nepričakovane dogodke, sredstva za prihodnje večje nakupe ali pa del načrta za mirnejšo prihodnost.

FOTO: Sparkasse

Pomembno je tudi, da pri izbiri varčevalne rešitve ne gledamo zgolj na številke. Dobra banka strankam ponudi tudi svetovanje in pomaga poiskati rešitev, ki ustreza njihovim ciljem, časovnemu horizontu in odnosu do tveganja.

V banki Sparkasse trenutno ponujajo posebne pogoje za depozite in ugodnejše obrestne mere za stranke, ki pri njih odprejo račun in prenesejo redne prilive. Obrestna mera je znana vnaprej, sredstva pa ostajajo v varnem bančnem okolju. Poleg tega lahko posamezniki izberejo tudi kombinacijo depozita in naložbe v vzajemne sklade ter tako združijo stabilnost z možnostjo dolgoročnejše rasti premoženja.

Ne glede na višino prihrankov je najpomembnejše, da denar dela za vas. Varčevanje danes ni več vprašanje starosti ali višine dohodka, temveč finančne odgovornosti. Tudi manjši koraki lahko čez čas ustvarijo pomembno razliko.

Ker prihodnost ni stvar naključja, temveč odločitev, ki jih sprejemamo danes.

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