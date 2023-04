Varčujte preudarno v banki s tradicijo

Sparkasse se ponaša z več kot 200-letno tradicijo kot članica skupine Erste in Spraskasse, ki ima pod svojim okriljem več kot 16 milijonov strank v srednji in jugovzhodni Evropi ter je znana po svoji zanesljivosti in strokovnosti.

Poleg depozitov pa ima Sparkasse v ponudbi tudi druge vrste varčevanja in investiranja, ki so prilagojene različnim potrebam in željam strank. Na primer, za mlade družine, ki želijo prihraniti za prihodnost svojih otrok, ponuja Sparkasse posebne varčevalne račune, ki so namenjeni temu. Tako lahko starši svojim otrokom že v zgodnjih letih privzgojijo zdrave navade varčevanja.

Pri depozitih lahko izbirate med različnimi časovnimi obdobji, od nekaj mesecev do nekaj let. Običajno dolgoročni depoziti ponujajo večje obrestne mere. Ko se dogovorite o času in znesku deponiranja, lahko začne vaša vloga prinašati obresti, ki so običajno fiksne. To pomeni, da boste obresti prejeli na datum, ki ga določi banka ob sklenitvi depozita. Na banki Sparkasse se obresti lahko izplačujejo tudi vmes.

Sparkasse ponuja visoke obrestne mere za svoje varčevalne račune (pravzaprav trenutno med višjimi v Sloveniji). Varčevalni načrt se lahko prilagodi vašim potrebam in željam. Tako lahko izberete najboljši način varčevanja glede na vašo starost, cilje in finančno stanje. Pri izbiri pa vam bo pomagalo tudi vrhunsko strokovno svetovanje svetovalcev Sparkasse.

Ena od pomembnih stvari, ki jih morate vedeti o depozitih, je, da je denar za čas trajanja depozita vezan. Zato je pomembno, da preden se odločite za depozit, premislite, koliko denarja lahko deponirate, ne da bi vplivali na svoje trenutno finančno stanje. Pri odločitvi za depozit se pogosto pojavi vprašanje, kako varno je vaš denar vložen. Odgovor na to vprašanje so zajamčene vloge. Sistem zajamčenih vlog zagotavlja Banka Slovenije in varuje depozite strank do višine 100.000 € pred izgubo v primeru, da banka iz kakršnega koli razloga depozita ne bi mogla izplačati.

Naročnik oglasne vsebine je Sparkasse