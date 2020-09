Varisova naložba v proizvodnjo montažnih objektov

Ljubljana – Varis gradi novo proizvodno dvorano za izdelavo montažnih objektov; najprej lesenih kopalnic, nato lahko tudi sob. Lendavski proizvajalec gotovih kopalnic večino prihodkov ustvari v Nemčiji, Avstriji in Švici. V prihodnjih letih pričakujejo manj prodanih kopalnic za nove hotele, povečuje pa se povpraševanje po gotovih kopalnicah za gradnjo študentskih domov, bolnišnic, domov za ostarele in za stanovanja, pojasnjuje direktorica Sabina Sobočan.Varis Lendava se uvršča med vodilne proizvajalce gotovih kopalnic v Evropi. V zadnjih petih letih so prihodke povečali za dvainpolkrat, na 31 milijonov evrov lani, število ...